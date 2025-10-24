[스마트금융대상]금감원 "증권사 혁신 결실...투자자 보호도 당부"

서재완 금융감독원 부원장보 축사

먼저 '2025 아시아 스마트 금융대상' 시상식 개최를 진심으로 축하드립니다. 뜻깊은 자리를 마련해 주신 아시아경제 장범식 대표님과 관계자 여러분께 감사의 말씀을 드리며, 오늘 수상의 영예를 안으신 증권사 임직원 여러분께도 진심으로 축하의 인사를 드립니다.

최근 우리 주식시장은 코스피가 사상 최고치를 경신하는 등 괄목할만한 성과를 보여주고 있습니다. 이는 정부의 확고한 자본시장 활성화 정책과 증권업계의 투자서비스 혁신을 위한 끊임없는 노력이 결실을 맺어가는 과정이라고 생각합니다. 국내 자본시장의 도약을 위한 여러분의 헌신에 깊은 감사의 뜻을 전합니다.

최근 자본시장의 디지털 전환은 인공지능(AI)과 빅데이터를 중심으로 새로운 단계에 진입했습니다. AI 기반 로보어드바이저, 블록체인 기술을 활용한 토큰증권과 조각투자상품 등 혁신적 기술이 자본시장 전반에 빠르게 확산되고 있습니다. 이는 투자자의 편의를 높이고 시장 효율성을 향상하는 데 기여할 뿐만 아니라, 우리 금융산업이 글로벌 경쟁력을 확보할 수 있는 중요한 원동력이 되고 있습니다.

정부 또한 국민성장펀드 등을 통해 다양한 수단으로 AI 혁신산업의 붐업을 추진하며 기술선도 경제 성장에 총력을 기울이고 있습니다. 이러한 시대 흐름에 발맞춰 증권산업의 혁신기술이 시장에 제대로 안착될 수 있도록 노력하는 한편, 여러분이 투자자와의 접점에 있는 만큼 디지털 혁신산업에 대한 투자가 원활히 이뤄질 수 있도록 지속적인 관심을 부탁드립니다.

한편, 디지털금융이 확대되면서 투자자 보호와 시스템 안정성의 중요성은 더욱 커지고 있습니다. 기술혁신과 동시에 개인정보 보호, 전산장애 예방, AI 알고리즘의 투명성 확보 등 신뢰의 기반을 확고히 다져나가야 할 것입니다. 또한, 급격한 기술 발전 등이 특정 투자자 층을 소외시키거나, 투자자의 선택권을 제약하는 결과로 이어지지 않도록 각별하게 유념할 필요가 있습니다. 금융감독원도 업계의 창의적인 혁신을 저해하지 않되 업계와의 긴밀한 소통을 통해 안정적인 디지털 금융환경이 조성될 수 있도록 적극 지원하겠습니다.

투자의 대가 워런 버핏은 "20년 걸려 쌓은 명성도 5분 만에 무너질 수 있다"고 했습니다. 자본시장 혁신은 기술의 발전만이 아니라, 투자자의 신뢰가 뒷받침될 때 비로소 완성됩니다. 가속화되는 디지털 혁신 과정에서도 IT안전성 확보 및 보안 강화 등 투자자 보호 노력을 지속해주시길 당부드리며, 앞으로도 우리 자본시장을 책임감 있게 이끌어나가 주시길 기대합니다. 감사합니다.

조슬기나 기자



