입시 조작 스릴러 '대리수능', 배현성·차강윤·엄지원 출격

이종길기자

입력2025.10.22 15:33

티빙 오리지널…'피라미드 게임' 박소연 연출

입시 조작 스릴러 '대리수능', 배현성·차강윤·엄지원 출격
입시 조작을 다룬 스릴러 '대리수능'이 내년에 티빙에서 공개된다.


티빙은 이 작품에 배우 배현성, 차강윤, 박윤호, 엄지원, 박혁권, 백지원 등이 출연한다고 22일 밝혔다. 유명 자사고 전교 1등이 협박범의 지시에 따라 다른 학생의 수능을 대신 치르면서 벌어지는 이야기다.

배현성은 금수저 출신의 모범생 남재엽, 차강윤은 저소득층 특별 장학생 강건태로 출연한다. 박윤호는 강건태의 친구 주희동을 연기한다.


엄지원은 아들의 입시에 모든 것을 건 심경오, 박혁권은 구청장 후보이자 권위적인 부친 남동식, 백지원은 아들을 위해서라면 어떤 일도 서슴지 않는 백선희로 분한다.


연출은 '피라미드 게임' 박소연 감독이, 극본은 신예 최수 작가가 맡았다. 제작은 스튜디오드래곤·싸이더스·스튜디오 우영수에서 공동으로 진행한다.




이종길 기자 leemean@asiae.co.kr
