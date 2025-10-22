창원특례시, 한화-한국재료연구원 공동연구센터 설립 축하

항공엔진 소재 국산화 기대



장금용 경남 창원특례시장 권한대행은 22일 한국재료연구원 본원에서 열린 '한화재료공동연구센터 현판식'에 참석해 축하의 뜻을 전했다.

창원특례시, 한화-재료연 공동연구센터 설립 축하 단체 사진.

이날 행사에는 최철진 한국재료연구원 원장, 윤삼손 한화에어로스페이스 항공사업부 CTO를 비롯해 지자체, 연구기관, 대학, 방산기업 등 산·학·연 관계자 100여 명이 참석했다.

'한화재료공동연구센터'는 해외 의존도가 높은 니켈·티타늄 등 핵심 소재의 국산화를 추진하고, 첨단 항공엔진 및 유·무인기 엔진 소재의 원천기술 확보를 목표로 설립됐다.

국내 최고 소재 전문 연구기관인 한국재료연구원과 K-방산을 선도하는 한화에어로스페이스가 협력해 공동연구, 기술협력, 인력 교류 등 지속적이고 체계적인 연구 협력 플랫폼을 구축해 나갈 계획이다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "이번 설립된 한화재료공동연구센터를 비롯한 두 기관의 협력은 소재 공동연구 개발을 넘어, 신뢰와 상호 시너지를 기반으로 대한민국 첨단항공엔진 소재 기술의 미래를 열어가는 중요한 이정표가 될 것으로 기대한다"며 "창원시도 방산 핵심기술 개발, 첨단 소재 기술 혁신의 선도적 역할을 위해 방산기업 및 관계기관을 적극적으로 지원하겠다"고 밝혔다.









