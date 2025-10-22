본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

아이나비모빌리티, APEC 방문객 택시 이용 전용 앱 출시

김철현기자

입력2025.10.22 10:46

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

외국인 전용 택시 호출 앱 ‘아이나비M APEC TAXI’ 출시

팅크웨어의 자회사인 아이나비모빌리티는 '2025년 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의'를 앞두고 경주 지역 택시 사업자와 함께 방문객의 택시 이용 편의성 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.


APEC 방문객 택시 이용 편의성 강화를 위한 MOU 체결식 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 아이나비모빌리티

APEC 방문객 택시 이용 편의성 강화를 위한 MOU 체결식 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 아이나비모빌리티

AD
원본보기 아이콘

아이나비모빌리티는 이번 협약과 함께 외국인 전용 택시 호출 전용 앱 '아이나비M APEC TAXI'를 공식 출시했다. 해당 앱은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 내려받을 수 있으며, 스마트폰 번호 인증만으로 간편하게 호출이 가능하다. 또한, 구글맵 기반 지도와 간결한 UI(사용자 인터페이스)를 적용해 외국인 방문객의 접근성을 높였다.

'아이나비M APEC TAXI'는 앱 내에 통화 기능을 탑재해 이용자가 상담원과 즉시 전화 연결할 수 있어 외국인 이용 편의성을 한층 강화했다.


아이나비모빌리티는 이번 '아이나비M APEC TAXI'를 통해 택시 플랫폼 기업, 브랜드콜 택시 사업자가 함께 상생할 수 있는 모범적 협력 모델을 제시한다는 방침이다.




김철현 기자 kch@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

다카이치 '안보·경제·한일관계' 삼중 시험대

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

명품시계 스위스 '휘청'…트럼프 관세폭탄에 대미 수출 '반토막'

루브르서 1400억 어치 보석 도난…"역사적 피해 어떻게" "못찾을 수도" 절규

"기다렸다 사라…나는 벌써 샀다"국토부 고위직, 규제지역 '똘똘한 한 채'

'캄보디아 조직에 지인 넘겨 감금' 20대 1심 징역 10년

새로운 이슈 보기