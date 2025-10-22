본문 바로가기
횡성한우축제 가면 3만원 할인…횡성군, 축제전용 고향사랑기부제 답례품 출시

이종구기자

입력2025.10.22 10:43

강원도 횡성군은 22일부터 26일까지 열리는 제21회 횡성한우축제 기간에만 사용할 수 있는 고향사랑기부제 전용 프리미엄 답례품을 새롭게 선보인다.

고향사랑기부 답례품 3만원. 횡성군 제공

고향사랑기부 답례품 3만원. 횡성군 제공

이번 답례품은 '횡성한우축제 고기판매장 이용권(3만원 할인권)'으로, 축제장 내 한우판매장 3곳에서 현금처럼 사용할 수 있다. 방문객은 고기를 구입해 가져가거나, 현장에서 바로 구워 먹을 수도 있어 축제의 즐거움을 한층 높일 전망이다.


횡성군은 이번 답례품을 통해 축제장을 찾은 방문객에게 실질적인 혜택을 제공함으로써, '기부도 하고 한우도 즐기는' 특별한 축제 경험을 선사한다는 계획이다.

참여 방법은 간단하다. 고향사랑e음 홈페이지에서 횡성군으로 10만원 이상 기부하고, 답례품몰에서 '고기판매장 이용권(현장발권)'을 선택하면 된다. 이후 축제장 내 고향사랑기부제 홍보부스(일반 및 공공부스 1번) 에서 현물 티켓을 수령하면 바로 사용 가능하다. 자세한 내용은 고향사랑e음 홈페이지에서 '횡성한우축제'를 검색하면 확인할 수 있다.


또한 횡성군은 이번 답례품 출시를 기념해 축제 현장 기부자 선착순 100명에게 횡성 명품쌀 '어사진미' 4kg을 증정하는 특별 이벤트도 마련했다.


조정옥 군 세무회계과장은 "기부자들이 한우를 맛있게 즐기며 고향사랑의 의미를 함께 느낄 수 있도록 특별한 답례품을 준비했다"며 "한우, 햅쌀, 세액공제까지 모두 챙길 수 있는 실속형 이벤트에 많은 참여를 바란다"고 전했다.




횡성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
