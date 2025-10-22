본문 바로가기
Dim영역
사회
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

韓기술로 만든 자율주행 셔틀, APEC 다닌다

최대열기자

입력2025.10.22 11:00

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국산 차량에 우리 기업이 만든 소프트웨어를 적용한 자율주행 셔틀이 아시아태평양경제협력체(APEC) 행사 기간 참석자를 실어 나른다.



국토교통부와 한국교통안전공단은 오는 26일부터 다음 달 1일까지 APEC 정상회의 참석자와 대표단 등 행사 공식 참석자를 대상으로 운행한다고 22일 밝혔다. 앞서 보문단지 순환형과 경주화백컨벤션센터 순환형 등 2개 노선을 두고 지난달 10일부터 시민을 대상으로 정식운행을 시작했는데 APEC 기간 보문단지 출입이 통제돼 행사 참석자만 탈 수 있다.

자율주행 셔틀은 기아·KG모빌리티 등 국내 대표 완성차의 하드웨어에 국내 자율주행 전문기업 오토노머스에이투지의 소프트웨어를 결합한 모델이다. 국산화율 90% 이상을 달성한 기술을 세계 무대에 선보이는 계기가 될 것으로 국토부는 내다봤다. 보문단지를 도는 A형은 한 번에 20명, 컨벤션센터 위주로 도는 B형은 9명까지 탈 수 있다.

지난달 경주에서 운행을 시작한 자율주행 셔틀버스. APEC 기간 행사 참석자를 대상으로만 운행할 예정이다. 국토교통부 제공

지난달 경주에서 운행을 시작한 자율주행 셔틀버스. APEC 기간 행사 참석자를 대상으로만 운행할 예정이다. 국토교통부 제공

AD
원본보기 아이콘

정부는 이번 운행을 앞두고 운행구간 내 위험 요소를 미리 점검했다. 자율주행차 사고조사위원회·경찰청 등 관계기관과 합동으로 비상대응체계를 구축했다. 셔틀 제작사를 대상으로 사고 발생 비상대응 매뉴얼을 배포하고 차량 작동상태를 살폈다. 사고 시 바로 대응하기 위해 행사 기간 중 현장대기 등 안전조치를 철저히 이행키로 했다.


임월시 국토부 자율주행정책과장은 "이번 APEC 기간 중 자율주행 셔틀 운행은 우리나라의 자율주행 기술력과 산업 경쟁력을 국제사회에 선보이는 계기가 될 것"이라고 말했다.




최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 최대 낙폭' 5.7% 급락 "돌반지 진작 팔았어야 했나"…금값, '12년 만의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"동남아 여행 가려고 했는데 취소"캄보디아 포비아에 여행사 '초긴장'

다카이치 '안보·경제·한일관계' 삼중 시험대

"3년을 기다렸다" 청년 3만3000명, 오늘부터 최대 1080만원 받는다

명품시계 스위스 '휘청'…트럼프 관세폭탄에 대미 수출 '반토막'

루브르서 1400억 어치 보석 도난…"역사적 피해 어떻게" "못찾을 수도" 절규

"기다렸다 사라…나는 벌써 샀다"국토부 고위직, 규제지역 '똘똘한 한 채'

'캄보디아 조직에 지인 넘겨 감금' 20대 1심 징역 10년

새로운 이슈 보기