생활연구소, 대한암협회와 '암 환자 가사지원' 나선다

최호경기자

입력2025.10.22 09:36

청소연구소 포인트 제공·전용 시스템 구축

생활연구소는 대한암협회와 암 환자를 위한 '가사 지원 사업' 추진 업무 협약(MOU)을 체결했다고 22일 밝혔다.


이번 협약에 따라 생활연구소는 암 환자에게 '청소연구소' 서비스 이용 포인트를 지급하고, 실질적인 서비스 이용을 돕는 전용 운영 시스템을 구축한다. 에어컨 청소 할인 쿠폰 등 자체적인 추가 혜택 역시 제공할 계획이다.

연현주 생활연구소 대표(왼쪽)와 윤형곤 대한암협회 사무총장이 암 환자 가사 지원 사업 협력을 위한 업무 협약식에서 기념 사진을 촬영하고 있다. 생활연구소

연현주 생활연구소 대표(왼쪽)와 윤형곤 대한암협회 사무총장이 암 환자 가사 지원 사업 협력을 위한 업무 협약식에서 기념 사진을 촬영하고 있다. 생활연구소

대한암협회는 항암치료 중이거나 수술 후 회복기에 있어 가사 지원이 필요한 암 환자를 대상으로 가사·돌봄 지원사업을 지원한다. 기사 지원 서비스는 대한암협회 홈페이지 회원가입 후 신청 사유를 작성하면 심사·선정을 거쳐 진행된다.

연현주 생활연구소 대표는 "이번 협약을 통해 생활 속 불편함을 겪는 암 환자분들에게 실질적인 도움이 되는 서비스를 제공할 수 있게 돼 의미 깊다"며 "일상 돌봄 사각지대에 있는 이들을 위한 실질적이고 지속가능한 지원 모델을 확대해 나가겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr
