광명시, 철산동에 '청소년상담복지센터' 신축…내년 하반기 개관

정두환기자

입력2025.10.22 09:04

숏뉴스
상담실, 미술·집단치료실, 강의실 등 갖춰
朴시장 "청소년 성장 플랫폼으로 만들 것"

경기도 광명시가 철산동 시청 인근에 청소년의 정서적 안정과 성장을 지원할 '청소년상담복지센터'를 새로 마련한다.

광명시가 새 '청소년상담복지센터'를 조성하기 위해 매입한 철산동 소재 신축 건물 전경. 내년 하반기 개관 예정이다. 광명시 제공

광명시가 새 '청소년상담복지센터'를 조성하기 위해 매입한 철산동 소재 신축 건물 전경. 내년 하반기 개관 예정이다. 광명시 제공

광명시는 늘어나는 청소년 상담 수요를 효율적으로 관리하고 양질의 상담 서비스를 제공하기 위해 노둣돌청사 내 '청소년상담복지센터'를 이전해 새롭게 조성한다고 22일 밝혔다.


이번 센터 이전은 기존 노둣돌청사 건물이 시민건강체육센터로 탈바꿈하는 데 따른 것이다.

새 센터는 시청 인근인 철산동 227-1의 신축 건물을 매입해 조성한다. 건물은 지상 5층, 연면적 453㎡ 규모다. 시는 공사에 총 41억6880만원을 투입, 내년 상반기 착공해 하반기에 개관할 계획이다.


시는 신축 센터를 상담실, 미술·집단치료실, 강의실, 사무실, 상담 대기공간 등 청소년 눈높이에 맞춘 공간으로 조성할 예정이다. 특히 설계 과정에서 청소년재단 관계자, 전문가와 청소년 의견을 적극적으로 반영할 방침이다.


박승원 광명시장은 "센터는 단순한 상담 공간을 넘어 청소년이 자신의 고민을 나누고 미래를 설계할 수 있는 성장 플랫폼이 될 것"이라며 "청소년이 건강한 사회 구성원으로 성장할 수 있도록 정서·심리 지원을 강화하겠다"고 말했다.




정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
