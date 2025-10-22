S&P, LG전자 신용등급 전망 3년 만에 '긍정적' 상향

'인도법인 상장' 따른 대규모 현금 유입

지분 보유한 LGD 실적 개선도 긍정적

국제신용평가기관 스탠더드앤드푸어스(S&P)가 LG전자에 대한 신용등급 전망을 3년 만에 '긍정적'으로 한 단계 상향 조정했다.

22일 LG전자에 따르면 S&P는 전날 LG전자의 신용등급 전망을 BBB 스테이블(안정적)에서 BBB 포지티브(긍정적)로 변경했다. S&P가 LG전자의 신용등급 전망을 조정한 건 2022년 10월 이후 3년 만이다. 앞서 지난 2월에는 또다른 국제신용평가기관 무디스(Moody's)가 LG전자의 신용등급 전망을 Baa2, 스테이블(안정적)에서 Baa2, 포지티브(긍정적)로 상향 조정한 바 있다.

S&P가 신용등급 전망을 '긍정적'으로 상향 조정한 건 현재 LG전자의 사업 구조와 재무 상황 등을 고려했을 때 향후 1~2년간 재무 지표를 지속적으로 개선해 신용도를 높일 가능성이 높다고 본다는 뜻이다. 당분간 현 상태를 유지한다는 의미의 '안정적' 등급보다 긍정적인 평가다.

S&P는 "미국의 관세 인상 등 어려운 환경에서 주력 사업의 견조한 실적, 인도법인 상장을 통한 대규모 현금 유입, LG디스플레이의 턴어라운드가 성장 동력으로 작용하고 있다"고 평가했다.

S&P는 구체적으로 가전 사업이 거시경제 불확실성 속에서도 안정적인 수익성을 기반으로 주요 시장에서 탄탄한 입지를 구축하고 있으며, 냉난방공조 사업은 데이터센터용 냉각 솔루션 사업과 고효율 솔루션이 성장 동력이 되고 있다고 판단했다. 전장 사업의 경우 100조원에 달하는 수주 잔고와 더불어 수주 믹스 개선 등이 이뤄지며 수익성을 크게 개선하고 있다고 분석했다.

또한 지분 36.72%를 보유한 LG디스플레이의 경영 성과를 지분법손익으로 반영하는 상황에서 LG디스플레이의 실적 개선세가 신용등급 평가에 긍정적으로 작용할 것으로 전망했다. 인도법인 현지 증시 상장에 따른 1조8000억원 현금 유입 역시 부채 감소 등으로 이어질 것으로 예상했다.





