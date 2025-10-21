본문 바로가기
도시락·명절선물·설거지… 근로복지공단, 시각장애인 복지증진 울산시장 표창받아

영남취재본부 김용우기자

입력2025.10.21 15:47

제46회 세계 흰지팡이의 날 기념

근로복지공단 사회봉사단(이사장 박종길)이 제46회 세계 흰지팡이의 날 기념 시각장애인복지증진대회에서 시각장애인 복지 증진 공로로 울산광역시장 표창을 받았다.


21일 울산시청에서 열린 이 대회는 울산광역시시각장애인복지연합회가 주최했다. 시각장애인의 자립과 재활의식을 높여 장애인 복지 증진에 대한 사회적 책임을 공유하기 위해 마련된 행사다.

공단 사회봉사단은 울산시각장애인복지관을 통해 시각장애인 취약계층 가구에 도시락을 배달하고 설거지 자원봉사 및 명절 기부금 전달 등 꾸준한 사회공헌활동을 이어오며 시각장애인 복지 향상에 힘써왔다.


근로복지공단 박종길 이사장은 "세계 흰지팡이의 날을 기념하는 뜻깊은 자리에서 근로복지공단의 사회공헌활동이 지역사회로부터 인정받게 돼 매우 뜻깊게 생각한다"며 "사회적 약자의 권익 보호와 복지 향상을 위해 다양한 사회공헌활동을 지속적으로 펼쳐나가겠다"고 힘줬다.

근로복지공단 사회봉사단이 21일 울산시청에서 열린 제46회 세계 흰지팡이의 날 기념 시각장애인복지증진대회에서 울산광역시장 표창을 받고 있다.

근로복지공단 사회봉사단이 21일 울산시청에서 열린 제46회 세계 흰지팡이의 날 기념 시각장애인복지증진대회에서 울산광역시장 표창을 받고 있다.

원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
