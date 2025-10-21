[2025국감]이찬진 금감원장 "삼성생명 회계, 국제기준대로…내부조율 마쳤다"

21일 국회 정무위원회 국정감사

예외 없다는 기존 입장 고수

이찬진 금융감독원장은 21일 서울 여의도 국회에서 열린 정무위원회 국정감사에서 삼성생명 삼성생명 032830 | 코스피 증권정보 현재가 159,300 전일대비 400 등락률 -0.25% 거래량 182,993 전일가 159,700 2025.10.21 13:57 기준 관련기사 코스피, 3700선 뚫었다…자동차·반도체 강세"생보사 의료자문 보험금 전액지급 비율 5년새 10%P↓"꺼지지 않는 삼성생명 '일탈회계' 논란…무엇이 문제길래 전 종목 시세 보기 close 의 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 98,000 전일대비 100 등락률 -0.10% 거래량 19,120,753 전일가 98,100 2025.10.21 13:57 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접고액자산가, 국내시장 비중 확대…정책 모멘텀에 투자심리 회복세外人·기관 매수 전환에 코스닥 급등…장중 1.7%↑ 전 종목 시세 보기 close 주식 보유 관련한 계약자 지분조정 회계에 대해 "국제회계 기준에 맞게 정립하겠다는 입장을 내부적으로 조율했다"고 밝혔다.

이 원장은 이날 "삼성생명 일탈회계와 관련해 금감원이 명확한 입장을 취하지 않고 있다"는 김남근 더불어민주당 의원의 지적에 "일탈회계 관련 부분은 국제회계기준에 맞게 해야 한다는 입장으로 내부 조율이 된 상태"라며 이같이 답변했다.

삼성생명 계약자지분조정 처리를 중단시키는 쪽으로 판단할 가능성이 커졌다. 삼성생명은 1980~1990년대 유배당 보험 상품을 판매하며 가입자들이 납입한 돈으로 삼성전자 지분 8.51%를 사들였다.

계약자에게 돌아갈 배당금은 재무제표상 '보험부채'로 잡지 않고 '계약자지분조정'이란 부채 항목으로 분류해왔다. 금감원은 새 보험회계기준(IFRS17) 도입을 앞둔 2022년 말 이런 방식의 분류를 예외적으로 인정했다.

하지만 이 원장은 국제회계기준에 맞춰 회계 처리를 정상화해야 한다는 입장을 고수해왔다.

그는 지난달 1일 보험업계 최고경영자(CEO) 간담회 직후 취재진과 만나 "삼성생명 이슈 처리와 관련해 시간을 끌거나 임시로 봉합하기보다는 이번 기회에 근본적으로 해결하는 게 바람직하다"고 발언했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



