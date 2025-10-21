합참의장, APEC 앞두고 P-8 지휘비행 "철통 대비태세"

진영승 합동참모의장이 21일 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 P-8 포세이돈 해상초계기에 올라 지휘 비행에 나섰다. 진 의장은 "다수의 국가중요시설이 위치하고 있으며 우리나라의 허브 역할을 수행하고 있는 작전지역의 특성을 고려 철통같은 대비 태세를 유지해 달라"고 했다.

합참에 따르면 진 의장은 이날 APEC 정상회의의 성공적 개최를 위해 상시 대비 태세를 유지하고 있는 작전부대와 경호경비 및 대테러작전을 지원하는 현장을 방문해 준비상태를 최종 점검했다. 진 의장은 P-8에 탑승해 동해 작전해역 상공을 지휘 비행하고, 포항지역의 해안 경계 작전을 담당하고 있는 해병부대를 방문해 확고한 대비 태세 유지를 강조했다.

진 의장은 "우리 해역에서 발생할 수 있는 군사적·비군사적인 다양한 상황에 대비해 구성원들이 제 역할에 맞는 전문성을 구비한 가운데 적시적이고 안전하게 임무를 완수할 것"을 지시했다.

이어서 진 의장은 APEC 정상회의를 위해 설치된 '군 작전본부상황실'과 경주 화백 국제컨벤션센터(HICO) 내 '경호안전종합상황실'을 차례로 방문해 경호경비·대테러 작전 수행방안에 대해 보고받으며 국가적 행사의 안전한 개최를 보장하기 위한 방안에 대해 논의했다.

진 의장은 "다양한 기관들과 유기적인 협조체계를 통해 실시간 상황공유와 정보교환을 통해 적시적으로 대응할 수 있는 살아있는 시스템을 구축할 것"이라며 "각자의 위치에서 기민하면서도 강력한 대응태세를 갖춰 적대세력이 감히 테러 행위를 하려는 엄두조차 낼 수 없게 만드는 '억제자'이자, 국민에게는 곁에 함께하는 든든한 '수호자'로서 역할을 수행해 줄 것"을 당부했다.

한편, 군은 이번 APEC 정상회의를 지원하기 위해 2작전사령부를 주축으로 하는 군 작전본부를 편성, 3600여명의 병력과 지·해·공 영역에서 각종 전력을 투입해 유관기관들과 통합된 작전을 수행한다.





유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr



