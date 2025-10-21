본문 바로가기
대구 노원동 '소문난 떡집', 행복나눔가게 지정…매달 설기떡 10박스 저소득층 후원

영남취재본부 구대선기자

입력2025.10.21 11:16

숏뉴스
대구시 북구 노원동 지역사회보장협의체(공동위원장 최영준, 정왈교)는 지난 20일 이 마을 '소문난떡집'을 방문해 행복나눔가게 17호점 협약을 맺고, 현판을 전달했다.


이날 협약에 따라 노원동 소문난떡집은 저소득 취약계층에게 매달 설기떡 10박스 후원하기로 했다.

대구시 북구 노원동 소문난떡집에 행복나눔가게로 지정됐다

대구시 북구 노원동 소문난떡집에 행복나눔가게로 지정됐다

소문난떡집 정영주 대표는 "이웃들에게 작지만 보탬이 될 수 있는 기회가 주어져서 기쁘고, 앞으로도 지속적인 나눔 활동을 이어 나가겠다."라고 소감을 밝혔다.

최영준 공동위원장은 "어려운 경제상황 속에서도 따뜻한 마음을 나누기 위해 동참해 주신 소문난떡집에 감사드린다"라며 "앞으로도 지속적인 홍보를 통해 더 많은 행복나눔가게를 발굴해 더 따뜻한 동네가 되기를 노력하겠다"고 말했다.


노원동 행복나눔가게는 소외계층의 복지증진을 위해 지역주민이 물품이나 서비스를 정기적으로 기부하는 사업으로 식사지원, 미용쿠폰, 안경 등 17개 업체와 협약을 체결해 나눔 문화 활성화에 앞장서고 있다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
