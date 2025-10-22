국내 증시 기대감에 올라타볼까? 레버리지 투자를 고려 중이었다면

개인투자자들 사이에서 주식자금대출인 '스탁론'에 대한 관심이 높아지고 있다. 스탁론은 자기자본 포함 최대 400% 레버리지 투자가 가능한 증권 연계신용 상품으로 기회를 제대로 살리는 투자 고수들 사이에서 많이 알려져 있다.

그러나 과거 대비 높아진 금리와 DSR 규제까지 겹치며 개인 투자자들은 여전히 투자금 융통에 어려움을 겪고 있는 상황이다.

하지만 언제나 방법은 있다. 21년 연속 스탁론 업계 1위를 지키고 있는 하이스탁론이 연 4%대 최저금리 상품은 물론 DSR 미적용 상품까지 함께 출시하며 선택의 폭을 넓힌 것이다.

◆ 하이스탁론, 연 4%대 업계 최저금리로 추가 투자금은 물론 신용미수 대환까지!

'하이스탁론'에서 누구나 부담 없이 스탁론을 경험할 수 있도록 연 4%대 업계 최저금리로 이용 가능한 증권 연계신용 상품을 출시했다. 주식매입은 물론 증권사 미수/신용 대환 모두 가능하며 신용등급 차등 없이 자기 자본 포함 최대 4배까지 활용할 수 있다.

이와 함께 DSR 한도 때문에 기존 스탁론 이용이 어려웠던 투자자들을 위해 DSR 무관하게 이용 가능한 상품도 취급 중이다. 그리고 대체거래소(NXT)를 이용 중인 투자자들도 활용이 가능하다.

하이스탁론의 다양한 맞춤 상품에 대해 알고 싶은 투자자들은 고객상담센터(☎1566-5113)로 연락하면 대출 여부와 상관없이 24시간 언제든 전문상담원과 편리한 상담이 가능하다.

○ 연 4%대 업계 최저금리 상품 출시

○ DSR 무관 상품 취급 중

○ 21년 연속 시장 점유율 1위, 16년 연속 대한민국퍼스트브랜드 대상

○ 증권사 미수/신용 실시간 상환

○ 대체거래소(NXT) 거래 가능

○ 믿을 수 있는 상담품질보증제

* 하이스탁론 상담센터 : 1566-5113

바로가기 : https://www.hisl.co.kr/5113

휴림로봇 휴림로봇 090710 | 코스닥 증권정보 현재가 6,070 전일대비 260 등락률 -4.11% 거래량 26,672,866 전일가 6,330 2025.10.22 10:22 기준 관련기사 무역갈등 속에서도 견조한 국내 증시…실적 모멘텀에 상승 기대감 유효무역갈등에도 흔들림 없는 증시…실적 모멘텀이 견조한 상승 견인연 4%대 금리로 400% 레버리지는 물론 신용미수대환까지 전 종목 시세 보기 close , 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 261,000 전일대비 2,000 등락률 +0.77% 거래량 420,306 전일가 259,000 2025.10.22 10:22 기준 관련기사 삼성SDI, 전기안전공사와 '안전한 ESS 생태계 구축' 협력연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...신용미수대환도 즉시 가능하이스탁론, DSR 무관 상품과 연 4%대 최저금리 상품으로 투자문턱 낮춘다 전 종목 시세 보기 close , 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 163,800 전일대비 4,000 등락률 +2.50% 거래량 1,004,190 전일가 159,800 2025.10.22 10:22 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락숨 고르는 코스피, 3820대서 마감…코스닥도 하락 전환코스피, 3820선으로 후퇴…삼성전자·SK하이닉스 하락 전환 전 종목 시세 보기 close , 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 60,600 전일대비 1,700 등락률 -2.73% 거래량 1,353,104 전일가 62,300 2025.10.22 10:22 기준 관련기사 삼성증권, 업계 최초 '30억원 이상 고객 5000명' 돌파[IT카페]AI만큼 뜨거운 '보안 문단속'…잇단 해킹에 긴장한 IT기업들[특징주]카카오, 창업주 김범수 1심 무죄 소식에 급등 전 종목 시세 보기 close , POSCO홀딩스 POSCO홀딩스 005490 | 코스피 증권정보 현재가 302,000 전일대비 7,000 등락률 +2.37% 거래량 288,780 전일가 295,000 2025.10.22 10:22 기준 관련기사 무역갈등에도 흔들림 없는 증시…실적 모멘텀이 견조한 상승 견인[클릭 e종목]"POSCO홀딩스, 자회사 불확실성 우려…목표가↓"한화오션, 미·중 충돌 여파 '긴장'…본사 제재 땐 공급망 직격탄 우려 전 종목 시세 보기 close

※ 본 내용은 아시아경제 편집 방향과 무관하며, 모든 책임은 정보 제공자에게 있습니다.







