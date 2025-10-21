애드팝콘, 일본QR코드 결제 서비스 페이페이와 제휴

K-보상형 광고, 일본 시장 진출

아이지에이웍스의 광고 수익화 플랫폼 애드팝콘은 일본 QR코드 결제 서비스 페이페이(PayPay)와 제휴를 맺고, 오는 11월 일본 시장에 '보상형 광고 플러스'를 정식 출시한다고 21일 밝혔다.

애드팝콘 김흥택 대표(왼쪽)와 페이페이 와타나베 텟페이 포인트솔루션 영업본부장이 기염촬영을 하고 있다.

'보상형 광고 플러스'는 게임 속에서 광고를 시청하면 게임 아이템과 함께 편의점·온라인 쇼핑 등에서 사용할 수 있는 포인트를 제공하는 서비스다. 국내에서는 가장 범용성이 높은 네이버페이 포인트를 리워드로 제공했으며, 그 결과 광고 참여율이 두 배 가까이 증가하고 서비스를 꾸준히 이용하는 이용자도 40% 이상 늘어났다.

애드팝콘은 이번 일본 출시를 시작으로, 12월에는 대만 버전을 선보이고 이후 북미 시장까지 서비스를 확대해 나갈 계획이다. 페이페이 포인트는 일본 한정으로 제공되며, 다른 국가에서는 현지 시장에 맞는 별도의 리워드 모델이 적용된다.

김흥택 애드팝콘 대표는 "페이페이와 함께하는 이번 협업은 보상형 광고의 새로운 가능성을 보여주는 중요한 출발점"이라며, "K-보상형 광고 모델을 글로벌 시장에서 성공 사례로 만들겠다"고 했다.





김철현 기자



