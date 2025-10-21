본문 바로가기
산청군, 산청에서 1박해! 프로그램 운영

영남취재본부 최순경기자

입력2025.10.21 09:00

숏뉴스
"산청에서 1박 하면 최대 10만원 드려요"

경남 산청군은 '산청에서 1박해!' 프로그램을 운영한다고 21일 밝혔다. 침체한 관광사업과 지역경제 회복을 위해 추진하는 이번 프로그램은 소규모 관광객에게 여행 인센티브를 제공한다.

산청에서 1박해! 홍보물 사진

산청에서 1박해! 홍보물 사진

2인 이상 타지역(주민등록 기준) 관광객이 산청군에서 1박 이상 숙박할 경우 여행경비의 절반(최대 10만원)을 산청사랑상품권으로 환급해 준다.


1박 및 관광지 방문 후 10만원 이상 소비하면 산청사랑상품권 5만원을 지급하고 20만원 이상 소비 시 10만원 지원한다. 지원 조건은 숙박 1박 이상과 식당 1식 이상 이용, 지정 관광지 방문이다.

신청은 여행 종료일을 포함해 7일 이내에 인센티브 지급 신청서와 영수증 등 증빙자료를 이메일로 제출하면 된다.


이승화 군수는 "올가을 산청을 찾는 모든 발걸음이 지역에 큰 힘이 된다"며 "이번 지원사업이 산청 방문의 계기가 되고 지역경제에 활력을 불어넣는 기회가 되길 바란다"고 말했다.




영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

