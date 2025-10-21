성남시 힙스토어, 현대百 판교점서 팝업 운영…로컬 브랜드 판로 확대

5개 점포, 24~30일 일주일간 팝업스토어 운영

성남 로컬 브랜드, '현대百 판교점' 팝업스토어 진출

경기 성남시상권활성화재단(이사장 신상진 성남시장)은 오는 24일부터 30일까지 7일간 현대백화점 판교점 지하 1층 팝업존에서 '힙스토어(Hypstore) 팝업스토어'를 운영한다.

현대백화점 판교 전경. 성남시 제공 AD 원본보기 아이콘

'힙스토어(Hypstore)'는 개성과 매력을 갖춘 지역 점포를 시민 투표로 선정하고, 브랜드 정체성 강화와 브랜딩 개선을 집중 지원하는 성남시 대표 상권활성화 프로그램이다.

지금까지 총 13개 점포가 힙스토어로 선정되었으며, 이번 현대백화점 판교점과의 협업은 지역 유망 로컬 브랜드와 대형 유통채널 간 상생 협력을 통해 소상공인의 판로 확대와 브랜드 인지도 제고를 목표로 추진된다.

팝업스토어에는 2024·2025년 힙스토어 오디션에 참여한 209개 점포 중 전문가 평가를 거쳐 최종 선정된 5개 점포가 참여한다.

이들 점포는 △화리화리 성남가천대점(수정구 태평동, 양념주꾸미 밀키트 등) △느티마을 제철소(분당구 정자동, 제철 채소 포카치아·무화과 샌드위치 등) △온푸(분당구 백현동, 과일믹스·과일주스 등) △크로아상 랩(분당구 정자동, 크로플 세트 등) △더 베이글 마켓(분당구 백현동, 오픈 베이글·샌드위치 등)이다.

화리화리 성남가천대점 김나현 대표는 "힙스토어 참여를 통해 평소 꿈꾸던 현대백화점 판교점 팝업스토어에 설 수 있게 되어, 브랜드를 알리고 고객 반응을 직접 살펴볼 수 있는 좋은 기회를 얻게 되어 기쁘다"고 밝혔다.

행사 기간 동안 팝업스토어 구매 고객을 대상으로 다양한 참여형 프로모션도 함께 진행될 예정이며, 시민들의 활발한 참여가 기대된다.

재단 관계자는 "힙스토어 오디션을 통해 잠재력 있는 로컬 상인들을 발굴하고, 그들이 한 단계 더 성장할 수 있도록 다양한 지원을 펼치고 있다"며 "이번 팝업스토어를 계기로 성남 힙스토어들이 더 넓은 시장으로 진출하는 발판이 되길 바란다"고 말했다.

한편 성남시상권활성화재단은 2024년 전국 최초로 시민 참여형 상권 활성화 프로그램인 '힙스토어 오디션'을 도입했으며, 올해 2회차 오디션에는 총 2만891명이 투표에 참여해 8개 점포가 '2025 힙스토어'로 선정됐다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



