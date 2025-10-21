본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

호남대 컴퓨터공학과, 글로벌 AI 트렌드 'AICON 광주' 참여

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.10.21 09:12

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
호남대학교 컴퓨터공학과가 이달 15~17일 광주 김대중컨벤션센터에서 개최된 '글로벌 AI 콘퍼런스(AICON) 광주 2025'에 참여, 인공지능 산업의 최신 기술과 글로벌 동향을 직접 체험했다. 호남대학교 제공

호남대학교 컴퓨터공학과가 이달 15~17일 광주 김대중컨벤션센터에서 개최된 '글로벌 AI 콘퍼런스(AICON) 광주 2025'에 참여, 인공지능 산업의 최신 기술과 글로벌 동향을 직접 체험했다. 호남대학교 제공

AD
원본보기 아이콘

호남대학교 컴퓨터공학과는 지난 15~17일 광주 김대중컨벤션센터에서 개최된 '글로벌 AI 콘퍼런스(AICON) 광주 2025'에 참여, 인공지능 산업의 최신 기술과 글로벌 동향을 직접 체험했다고 21일 밝혔다.


호남대 RISE사업단의 인재 SKILL UP 프로젝트 '광주형 로컬 커스터마이징 청년혁신인재 양성 단위과제'의 일환으로 진행된 이번 견학에서 학생들은 전시장 투어와 기술 시연을 관람하고, AI 기업 부스에서 전문가와의 질의응답을 통해 산업 현장 중심의 실무형 지식을 쌓는 시간을 가졌다.

'AICON 2025'는 국내외 주요 AI 기업과 연구기관이 참여하는 대규모 인공지능 콘퍼런스로, AI 로봇, 자율주행, 생성형 AI, 산업용 엣지 컴퓨팅 등 다양한 혁신 기술이 전시됐다.


컴퓨터공학과 오명훈 학과장은 "이번 견학은 광주형 RISE사업의 산업 수요 맞춤형 인재 양성 목표와 연계, 학생들이 글로벌 수준의 AI 기술 트렌드를 직접 경험하고 지역 AI 산업의 미래를 체감할 수 있는 뜻깊은 기회였다"고 밝혔다.


호남대학교는 앞으로도 지역 산업과 연계한 현장 중심형 교육을 지속 확대하여 AI·빅데이터·IoT 융합형 실무 인재 양성에 박차를 가할 계획이다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"배달앱에 돈 다 뜯기고 본사는 나몰라라…최저임금도 못 벌어요"[치킨공화국의 몰락]② "배달앱에 돈 다 뜯기고 본사는 나몰라라…최저임... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

최민희, 딸 결혼식 입길에 "양자역학 공부하느라 신경 못 써"

"제발 돈 주지마" 후원기능 삭제한 1700만 유튜버, 얼마나 벌었나 봤더니

'美 항공사 인종 차별 폭로' 소유 "만취 탑승? 소량 마셨을 뿐…모멸감 느껴"

가을야구 티켓, 암표상 1명이 6700만원어치 싹쓸이

인천공항 3시간 걸리는데…이스탄불 '패스트트랙' 단 5분이면 끝

'이재명 특보' 이유로 해임된 공영홈쇼핑 前 감사…法 "해임은 부당"

새로운 이슈 보기