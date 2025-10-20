본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

[2025 국감] 최민호 "수계관리, 세종시장에게 맡겼으면 좋겠다" 주장

충청취재본부 김기완기자

입력2025.10.20 18:23

시계아이콘00분 59초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

야당 의원들 '세종보 재가동' 필요성 지적
여당 의원은 "세종보 해체해야"

20일 진행된 세종시 행정집행부 국정감사에서 최민호 세종시장이 발언하고 있다. / 연합뉴스

20일 진행된 세종시 행정집행부 국정감사에서 최민호 세종시장이 발언하고 있다. / 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

세종시 국정감사에서 그간 이슈 중 하나인 세종보 재가동에 대해 언급됐다.


세종보 재가동을 주장한 야당 의원들을 중심으로 국가 물관리 정책이 이념·진영논리에 빠져선 안 된다는 지적이 나와서다.

세종보 재가동 필요성을 묻는 야당 의원들 질문에 최 시장은 "노무현 전 대통령 시절 세종시 건설을 구상하면서 세종보가 설치된 사실을 설명하며 이명박 정부 시절 추진된 4대강 사업과는 무관하다"고 주장했다.


그러면서 문재인 정부 시절 결정된 세종보 해체, 윤석열 정부의 세종보 재가동 결정, 현 정부의 세종보 재자연화 방침 등을 설명하며 정권마다 정책이 바뀌는 데 문제가 있다고 했다.


최 시장은 세종보 가동이 지연되면서 주변 농업용수 확보에 어려움이 초래되고 있다고 설명하기도 했다.

이에 대해 이달희 국민의힘 의원은 "정권, 이념, 진영에 따라 물관리 정책이 추진되면 물이 꼭 필요한 세종시민들만 희생된다"고 지적했다. 같은 당 이성권 의원은 "4대강 사업은 어떤 관점, 어떤 철학에서 바라보는가에 따라 논쟁이 분명 존재하지만, 세종보의 경우에는 이런 갈등을 겪을 이유가 없다고 생각한다"며 "노무현 전 대통령 시절 그런 목적으로 시작했지만 문재인 정부 들어 그걸 전면적으로 다 바꾸게 됐다. 가장 큰 피해는 세종시민들이 보고 있다"고 꼬집었다.


이에 최 시장은 "하천 관리 사무가 지방 이익과 직접 결부되기 때문에 지방정부 권한으로 이양했으면 좋겠다"며 "적어도 세종시를 지나는 수계관리는 세종시장에게 맡겼으면 좋겠다는 생각이 있다"고 말했다.


여당에선 충북 청주를 지역구로 둔 이광희 의원만 세종보에 물을 가두지 않더라도 자신의 지역구인 청주 서원구 현도면 일대 농업·공업지역에만 타격이 갈 뿐 세종시는 타격을 받지 않는다고 주장했다.


이 의원은 "금강은 미호강의 충분한 물과 대청댐을 활용하면 충분히 흐를 수 있다. 가뭄이 든 사례가 있냐"며 "세종보는 이미 국가기관이 경제성, 환경성, 안전성 측면에서 철거하는 것이 가장 합리적이라는 판단을 내린 것"이라고 말했다.


최 시장은 "세종에도 많은 분이 농사를 짓고 있다"며 "금강에 가뭄이 들지 않는다고 어떻게 담보할 수 있냐"고 이 의원 주장에 의문을 제기했다.





충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"종량제 봉투에 볼펜 버리면 80만원?"… 과태료 폭탄 맞는다 난리나자 정부 결국 "종량제 봉투에 볼펜 버리면 80만원?"… 과태료 폭... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

가을야구 티켓, 암표상 1명이 6700만원어치 싹쓸이

"보석 같은 눈 진짜였다" 유리 대신 '이것' 넣은 美 남성

"오렌지색 좋아 샀는데 핑크색 됐어" 아이폰17 프로 변색 논란

"종량제 봉투에 볼펜 버리면 80만원?"…과태료 폭탄 맞는다 난리나자 정부 결국

인천공항 3시간 걸리는데…이스탄불 '패스트트랙' 단 5분이면 끝

대전 초등생 살해 명재완, 1심서 무기징역

새로운 이슈 보기