구리시, 지진 대응훈련으로 시민 안전 역량 강화

이종구기자

입력2025.10.20 17:44

야간 강진 상황 가정한 실전형 토론훈련 통해 대응체계 점검

경기 구리시는 지난 17일 구리시청 재난 안전상황실에서 지진으로 인한 대규모 인명 및 재산 피해 발생을 가정한 '2025년 지진 재난 대응 통합지원본부 운영 토론훈련'을 실시했다고 20일 밝혔다.

구리시 관계자들이 2025년 지진 재난 대응 통합지원본부 운영 토론 훈련을 실시하고 있다. 구리시 제공

구리시 관계자들이 2025년 지진 재난 대응 통합지원본부 운영 토론 훈련을 실시하고 있다. 구리시 제공

이번 훈련은 재난 현장에 설치된 통합지원본부를 가상으로 설정한 도상 훈련 형태로 진행되었으며, 재난 발생 시 통합지원본부장으로 지휘를 맡는 엄진섭 부시장 주재로 협업 기능별 12개 실무반 팀장이 참석해 부서별 임무와 대응체계를 점검했다.


훈련은 평일 야간 시간대에 규모 5.0의 강진이 발생해 건축물 붕괴, 화재, 정전, 매몰자와 사상자가 발생하는 복합 재난 상황을 가정했다. 이에 따라 ▲협업 기능별 주요 대처 상황 보고 ▲관계기관 협업 사항 논의 ▲질의응답 등이 이루어지며 실질적 대응 능력을 강화하는 토론 중심의 훈련이 진행되었다.

이번 훈련을 통해 구리시는 ▲야간 강진 발생 시 초기대응 및 보고 체계 점검 ▲건축물 붕괴·화재 등 복합 재난 대응 절차 숙지 ▲대규모 주민 대피 및 구호 지원 체계 확인 등 전반적인 재난 대응체계를 점검하고 현장 대응 역량을 강화하는 계기를 마련했다.


시는 이번 훈련에서 도출된 개선 사항을 바탕으로 통합지원본부의 기능별 임무를 보완하고, 관계기관과의 재난 대응 협력체계를 더욱 공고히 할 계획이다.


엄진섭 부시장은 "최근 지진 발생 빈도가 높아지고 있으며 언제, 어디서 발생할지 예측할 수 없는 만큼 철저한 대비가 필요하다"며 "이번 훈련을 통해 각 부서가 역할을 명확히 인식하고, 시민의 생명과 안전을 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




구리=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
