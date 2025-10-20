조셉 윤 美대사대리, 24일 이임…"헌신 감사"

조셉 윤 주한미국대사대리가 오는 24일 이임한다.

주한미국대사관은 20일 엑스(X)를 통해 "주한미국대사대리로 일년여간 근무했던 조셉 윤 대사가 10월 24일부로 이임한다"면서 "미 국무부는 윤 대사가 지속적이고 철통같은 한미동맹을 강화하고 미국의 이익을 증진하기 위해 보여준 리더십과 헌신에 대해 깊은 감사를 표한다"고 밝혔다.

윤 대사대리는 지난 1월 11일 부임한 바 있다. 도널드 트럼프 대통령 2기 행정부가 출범하기 직전에 이뤄진 인사다. 후임 대사대리로는 한국계인 케빈 킴 미 국무부 동아시아태평양국 부차관보가 거론되는 것으로 알려졌다.





