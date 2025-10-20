본문 바로가기
러 "미·러 정상회담 진지하게 준비 중…각 외교채널서 협의"

오수연기자

입력2025.10.20 16:03

러시아가 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간 정상회담을 "매우 철저하고 진지하게" 준비 중이라고 20일(현지시간) 밝혔다.


이날 마리야 자하로바 러시아 외무부 대변인은 타스통신 인터뷰에서 미·러 정상회담과 관련해 이같이 말했다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령. 로이터연합뉴스

자하로바 대변인은 "푸틴 대통령과 트럼프 대통령의 접촉이 있었고, 이에 대해 유리 우샤코프 크렘린궁 보좌관이 구체적인 정보를 제공했다"며 "이후 러시아와 헝가리 외교 수장이 회담 준비를 위한 협의를 진행했다"고 설명했다. 이어 "현재 각급 외교 채널을 통해서도 협의가 이뤄지고 있다"고 덧붙였다.

앞서 지난 16일(현지시간) 트럼프 대통령은 푸틴 대통령과의 전화 통화 후 헝가리 부다페스트에서 정상회담을 갖는 데 합의했다며 2주 이내 개최할 것이라고 밝혔다.


이어 푸틴 대통령은 17일 오르반 빅토르 헝가리 총리와 전화로 미·러 정상회담 준비를 논의했고, 오르반 총리는 정상회담을 준비하기 위한 조직위원회 구성을 지시했다.




오수연 기자 syoh@asiae.co.kr
