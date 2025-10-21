대기업 총수들, 트럼프와 골프회동…관세타결 기대감 [3분 브리프]

[한 눈에 읽기]

①트럼프 대통령, 국내 총수들과 회동…대미 투자에 감사 표해

②최태원, 새 성장 전략으로 규제 없는 산업실험도시 '메가샌드박스' 제시

③"내년 韓 경제성장률, 한은 전망치보다 높다"

○미 뉴욕증시 3대지수, 일제 상승…애플 사상 최고가

○3분기 실적·Fed 금리 인하 낙관론

○백악관 "셧다운, 이번 주 종료 가능성"

■ 트럼프-총수들 마러라고 회동…"대미 투자 계속" 관세협상 기대감도 고조 ○일본·대만 기업인 등 라운딩

○관세 협상 긍정적 영향 기대

○트럼프 대통령, 대미 투자에 감사의 뜻

■ 최태원 "규제를 푼 도시가 미래를 선점한다"…K산업의 새 실험실[규제없는도시, 메가샌드박스]① ○세계 각국, 도시 단위로 규제 철폐…산업혁신 경쟁 확산

○대한상의, 민간 주도 '메가샌드박스'로 지역 성장 해법 제시

○정부도 '메가특구·코리안시티' 등 제도화 방안 검토

■ [금통위poll]②금리결정 최대 변수는 '부동산'…"내년 韓 성장률 2%대도 기대" ○아시아경제 전문가 15인 설문조사

○韓 성장률, 올해와 내년 모두 한은 전망보다 높아

○금리 결정 최대 변수는 '수도권 집값·가계부채'

the Chart : 바닥 찍었나…질주하는 이차전지株

○LG에너지솔루션 이달 들어 25% ↑

○전기차 판매량 지난달 사상 최대

○"미국 ESS 수요 커질 것"

■ "심신미약 상태서 사직서 제출" 입증 못 하면 자발적 퇴사 ○휴가 복귀 후 '개인사정'으로 사직서 제출

○"조합장 괴롭힘과 전보 스트레스" 주장 …"비진의 의사표시"

○ 재판부 "심신미약 근거 부족…사직 철회, 회사 동의 없이 불가"

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025102107032312392

■ "변호사 광고 CPC 단가는 여전히 10만 원" ○가이드라인에도 상한 유지

○법무부 준수 촉구한다지만…지키는 업체만 피해

○김한규 의원 "가이드라인 후에도 여전히 광고비 순"

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025102107041315331

■ "부부 따로 생계" … "같이 살지요?" ○LG사위 123억 조세 취소 항소심

○윤관-재판부 과세 대상 여부 공방

○"경제적 분리 강조" vs "경제적 지출 같으면 생계 같이"

☞기사보기: https://www.asiae.co.kr/article/lawtimes/2025102107061631655

※ 아시아경제와 법률신문의 콘텐츠 제휴 코너인 '돈이 되는 法'은 매주 화·목요일자에 실립니다.



