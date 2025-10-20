산속 방치된 '훈증더미', 대형 산불 '불쏘시개'

5년간 218만개 제작…17%만 제거

산불 대응체계 구조적 허점 드러나

문금주 "방제·예방 통합시스템 필요"

문금주 더불어민주당 의원. AD 원본보기 아이콘

소나무재선충병 방제를 위해 설치된 '훈증더미'가 제때 제거되지 않아 산불 재발화의 '불쏘시개' 역할을 한다는 비판이 제기됐다. 애초 목적과는 달리, 이러한 부산물이 오히려 산불 확산의 주요 원인이 되고 있다는 지적이다.

20일 더불어민주당 문금주 의원(전남 고흥·보성·장흥·강진)이 산림청으로부터 제출받은 자료에 따르면 소나무재선충병 피해목이 2021년 30만그루에서 2024년 148만그루로 5배가량 급증했다.

이에 따라 훈증더미 설치량 또한 같은 기간 25만개에서 72만개로 크게 늘어난 것으로 확인됐다. 실제 2025년 대형 산불 당시 안동시에 19만개, 울주군 산불지에는 4,500개의 훈증더미가 존재했으며, 일부 주민들은 훈증더미에서 불길이 다시 치솟는 것을 목격했다고 증언했다.

훈증더미는 제작 후 6개월이 지나면 제거해야 하지만, 2020년 5월부터 올해 5월까지 전국에 설치된 총 218만개 중 단 37만개(17%)만이 제거됐을 뿐, 나머지 181만개는 산속에 방치된 상황이다.

더욱 심각한 것은 산림청이 훈증더미와 산불 확산 간 인과관계를 규명하기 위한 기초연구조차 진행하지 않았고, 산불 확산 예측 시스템에 훈증더미 정보를 반영하지 않아 산불 대응 체계에 구조적인 허점이 드러나고 있다는 점이다.

문 의원은 "재선충병 방제와 산불 예방은 본질적으로 하나의 산림관리임에도 산림청은 이를 서로 다른 사업으로 쪼개 관리해 왔다"며 "방제를 위해 쌓은 훈증더미가 산불 연료로 변하는 역설적 상황이 벌어졌음에도 정작 그 위험을 사전에 인지하지 못했다"고 지적했다.

이어 "산을 조각조각 나눠보는 분절 행정으로는 기후위기 시대의 재난을 막을 수 없다"면서 "산을 하나의 유기체로 보고 방제와 예방을 통합하는 근본적 전환이 필요하다"고 강조했다.

문 의원은 또 "훈증더미에 대한 체계적 제거 대책을 수립하고, 훈증더미의 연료량이 산불확산에 미치는 영향을 과학적으로 분석해야 한다"며 "이 정보를 산불확산시스템에 반영해 산불 예측과 대응의 정밀도를 높여야 한다"고 촉구했다.





호남취재본부 강성수 기자 soostar@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>