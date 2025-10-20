본문 바로가기
APEC 대비 테러경보 상향…24일부터 전국 '주의', 경주 등 28일부터 '경계'

송승섭기자

입력2025.10.20 14:50

정부가 경주에서 열리는 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 앞두고 테러경보를 상향 조정한다.


국무총리실은 20일 "대테러센터 주관으로 관계기관 간 협의 등을 거쳐 24일부터 테러경보를 상향 조정하기로 결정했다"고 밝혔다.

경보 단계는 관심에서 주의로 한 단계 높아진다. 조치는 전국에 적용된다. APEC 정상회의 개최지인 경주시를 포함한 부산·대구·울산광역시 및 경상도 전역의 경우 오는 28일부터 다음 달 1일까지 '주의'에서 '경계' 한 단계 추가 격상한다.


이에 관계기관은 주요 행사장 및 다중 이용시설에 대한 경계와 순찰을 강화한다. 상황 발생 시 즉각 대응하기 위한 유관기관 합동 대응 체계도 한층 강화할 방침이다. 이 과정에서 교통통제, 공항만 보안 검색 확대 등이 이뤄진다.


총리실은 "이번 조치는 국내외 정세와 행사 기간 중 높아질 수 있는 테러 위협 가능성을 종합적으로 고려한 것"이라면서 "관계기관 간 긴밀한 공조를 통해 선제적인 대응태세를 갖추기 위함"이라고 설명했다.




송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
