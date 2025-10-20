영주시, ‘사마소 복원 준공식’ 개최

선비정신 상징 공간 복원



지역 문화 정체성 강화

경북 영주시는 20일 영주동 일대에서 '사마소 복원 준공식'을 열었다.

영주시가 ‘사마소 복원 준공식’를 갖고 있다. 영주시 제공 AD 원본보기 아이콘

사마소(司馬所)는 1509년(중종 4년) 설립된 유생 단체로, 학문과 정치 토론, 교육 활동을 통해 향촌 교화에 기여했던 공간이다. 선비문화의 상징적 유산으로 평가받는다.

이번 복원사업은 2022년부터 총사업비 12억 5000만원(도비 5억원, 시비 7억 5000만원)을 투입해 추진됐다. 복원된 사마소는 정면 5칸, 측면 2칸 규모(건축면적 67.5㎡)의 목조기와 건물로, 지난 4월 공사를 완료했다.

준공식에는 부용계 회원과 주요 내빈 등 300여명이 참석해 사마소의 역사적 의미를 되새기고 복원을 축하했다. 행사는 풍물공연을 시작으로 △복원 경과보고 △감사패 수여 △인사말-축사 △테이프커팅-제막식 등으로 진행됐다.

영주시는 이번 복원을 계기로 원도심의 역사적 가치가 재조명되고 지역의 문화적 품격이 한층 높아질 것으로 기대하고 있다.

사마소는 부용대 인근의 풍부한 역사·문화 자원과 함께 선비정신을 상징하는 공간으로 자리매김할 전망이다. 향후 시민과 방문객이 전통문화를 체험할 수 있는 열린 문화공간으로 활용될 예정이다.

조종근 영주시 문화예술과장은 "사마소는 선비정신과 학문적 전통을 상징하는 중요한 문화유산"이라며 "이번 복원을 계기로 구도심의 역사적 가치 회복과 지역 문화적 자긍심을 높이겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



