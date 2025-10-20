본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

연천군, 그린바이오산업 중심도시 도약 시동…의료용 헴프 실증특례 승인

이종구기자

입력2025.10.20 12:41

시계아이콘00분 41초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

연천BIX 입주기업 ㈜네오켄바이오, 의료용 헴프 실증 특례 승인
산자부 규제샌드박스 과제 승인…연천BIX 앵커기업으로 성장 기대
연천군 "그린바이오산업 중심 도시 실현 위해 기업과 동반 성장"

경기 연천군은 산업통상자원부 주관으로 지난 9월 25일 열린 2025년 제3차 산업융합 규제특례 심의위원회'에서 연천BIX(은통일반산업단지) 입주기업인 ㈜네오켄바이오의 의료용 헴프(Hemp) 산업화 실증과제가 승인됐다고 20일 밝혔다.

㈜네오켄바이오의 의료용 헴프(Hemp) 산업화 실증사업 개요. 연천군 제공

㈜네오켄바이오의 의료용 헴프(Hemp) 산업화 실증사업 개요. 연천군 제공

AD
원본보기 아이콘

지난해 말 연천BIX(은통일반산업단지) 내 의료용 부지를 매입한 ㈜네오켄바이오는 의료용 헴프 재배 및 원료의약품급 칸나비디올(CBD) 생산을 위한 시스템 구축을 준비해왔다. 이번 실증특례 승인으로, 해당 시스템의 효과성과 안전성을 검증할 수 있는 기반이 마련됐다.


실증 과제는 GACP(우수농산물관리기준) 기준을 충족하는 헴프 재배 시스템과 GMP(의약품 제조 및 품질관리 기준) 기준에 부합하는 CBD 생산 시스템을 연천BIX 내에 구축·운영하는 것을 골자로 한다. 이를 통해 네오켄바이오는 고품질 의료용 헴프 원물과 원료의약품급 CBD 생산을 동시에 실현할 계획이다.

심의위원회에서는 의료용 헴프 시장의 성장성과 기술 확보의 필요성, 글로벌 규제 완화 흐름 등을 종합적으로 고려해 실증특례를 허용했다. 단, 원료의약품 수출 목적의 재배 및 제조만 허용하며, 안전조치 이행 등 관계부처가 제시한 부가조건을 충실히 이행해야 한다.


김덕현 연천군수는 "이번 실증특례 승인은 연천군이 추진하는 그린바이오산업 중심 도시 실현에 있어 중요한 전환점"이라며 "(주)네오켄바이오가 연천BIX의 앵커기업으로 도약해 군민과 함께 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 밝혔다.


한편, 연천군은 농업과 바이오산업을 결합한 그린바이오산업을 차세대 성장동력으로 삼고, 관련 기업 유치와 투자 환경 개선을 위해 '그린바이오산업 육성지구' 및 '기회발전특구' 지정 추진 등 정책적 역량을 집중하고 있다.




연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한 덩이마다 보물이 숨어 있다" 외신이 극찬한 한국 '계란빵'

"오렌지색 좋아 샀는데 핑크색 됐어" 아이폰17 프로 변색 논란

패스트트랙으로 출국 '최대 5분'…이스탄불공항 가보니

"너무 과도해" 기프티콘에 또 운다…카톡에 주는 수수료까지 세금 매겨

'비계 목살' 항의하니 "중량 맞춰 나왔다"…"이래서 제주 안가요"

IMF "한국 1인당 GDP, 대만에 추월 당해…올해 37위"

10월 내내 하루도 빠짐없이 사들였다…외국인 매수세에 잘나가는 한국전력

새로운 이슈 보기