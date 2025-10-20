광주시, 21일 '제22회 건축도시문화제' 개막

24일까지 시청 시민홀…작품전 등 다채

광주시는 오는 21~24일 나흘간 시청 1층 시민홀에서 ㈔광주건축단체연합회와 함께 '제22회 광주건축도시문화제'를 개최한다고 20일 밝혔다.

도시의 건축 가치를 재조명하는 올해 문화제는 '건축 시간과 공간-건축으로 연결하는 도시'를 주제로, 건축물이 도시의 역사와 공간을 빚어내는 중요한 의미를 시민들과 함께 탐색하는 자리로 마련될 예정이다.

이번 문화제는 광주지역 건축문화 발전과 시민들의 건축 이해도를 높이는 데 크게 기여할 것으로 기대된다. 시 관계자는 "시민들이 건축을 쉽게 접하고 공감하며, 지역 건축전문가들 간의 활발한 교류를 통해 광주 건축문화의 수준을 한 단계 끌어올리는 기회가 될 것"이라고 설명했다.

행사 기간 동안에는 다채로운 전시가 관람객들의 발길을 사로잡을 예정이다. '제29회 광주시 건축상' 수상작과 '아름다운 문화도시 공간상' 작품들이 전시된다. 또 지역 대표 우수건축가들의 작품과 국내외 건축전문가들의 모형 작품들도 함께 선보여 건축의 아름다움을 만끽할 수 있다.

미래 건축계를 이끌어갈 광주·전남 대학 건축학 전공 학생들의 혁신적 작품들도 전시돼 건축의 미래 비전과 창의적 아이디어를 미리 엿볼 수 있는 좋은 기회가 될 전망이다. 시민참여를 위한 프로그램으로는 '건축민원 상담코너'를 운영해 전문가에게 건축 관련 궁금증을 무료로 문의할 수 있도록 했으며, 광주의 역사적 가치를 담은 우수 건축 자산의 전시도 준비돼 있다.

정승철 건축경관과장은 "이번 문화제가 시민·전문가가 함께 소통하는 건축문화의 장이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 건축인들의 역량을 강화하고 품격 있는 도시경관 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





