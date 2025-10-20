미래에셋코어테크 펀드, 최근 3개월 수익률 34% 기록

미래에셋자산운용은 반도체와 이차전지 등 국내 대표 IT 업종에 투자하는 '미래에셋코어테크 펀드'가 최근 한 달 약 16.23%, 3개월간 약 34.04% 수익률을 기록했다고 20일 밝혔다. 해당 기간 300억원 이상 설정액을 보유한 국내 주식형 펀드 중 1위다.

펀드 평가사 KG제로인에 따르면 17일 '미래에셋코어테크 펀드'는 1개월 수익률(C 클래스 기준) 16.23%를 기록했다. 같은 기간 코스피 상승률 대비 5.32%포인트(P)를 웃도는 수치다. 3개월 기준으로는 34.04%로, 코스피 대비 12.4%P 상회하는 우수한 성과를 기록했다.

미래에셋코어테크 펀드는 국내 기술혁신을 선도하는 IT·성장 기업에 집중 투자하는 펀드다. 인공지능(AI)과 반도체, 이차전지, 인터넷/소프트웨어 업종 등에 투자한다. 주요 편입 종목은 삼성전자, SK하이닉스, 이수페타시스, 대덕전자, 효성중공업 등 AI 반도체와 소재, 부품, 장비, 전력기기의 미래 기술 트렌드 수혜 업종이다. 단기 변동성보다 장기 성장성을 중시하며, 벤치마크 없이 코스피를 참조지수로 활용해 시장 상황에 따른 유연한 리밸런싱 전략을 구사한다.

최근 글로벌 증시는 미국 금리 인하 기대, AI·반도체 중심의 성장 모멘텀 강화, 그리고 중국 경기 부양 정책 등 요인으로 상승세를 이어가고 있다. 반도체와 AI 관련 기술주가 시장 상승을 주도하면서, 관련 기업 비중이 높은 '미래에셋코어테크 펀드'가 두각을 보이고 있다.

'미래에셋코어테크 펀드'는 업계 최대 규모의 리서치 조직을 기반으로 한 미래에셋자산운용의 심층 분석 역량을 반영하고 있다. 미래에셋자산운용은 국내뿐 아니라 홍콩·미국 등 해외법인과의 글로벌 리서치 협업을 통해 글로벌 IT 밸류체인 분석 역량을 강화했다. 이는 해외 IT 주가 동조화 현상이 강한 국내 기술주 투자에서 중요한 경쟁력으로 꼽힌다.

미래에셋자산운용 김정수 리서치1본부장은 "미·중 무역 분쟁, 금리인하 등의 대외적 변수 혼조로 변동성이 존재한다"면서도 "AI 반도체와 서버 투자 확대, 미국 금리 인하, 반도체 업황 턴어라운드, 한국 정부의 강한 증시부양 의지 등이 맞물리며 3분기 이후 시장의 긍정적 흐름이 예상된다"고 설명했다.

이어 "미래에셋코어테크 펀드는 기술혁신과 AI 생태계 확장을 선도하는 한국 기업에 집중 투자해 성장주 중심의 투자자 니즈를 충족시키는 전략을 이어갈 것"이라고 말했다.





박형수 기자 parkhs@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>