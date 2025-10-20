깨끗한나라 포포몽, 저자극 펫 스킨케어 라인 '러빙포' 론칭

신제품 8종 출시

목욕·덴탈케어 제품 연내 출시

깨끗한나라의 반려동물 전문 브랜드 포포몽이 저자극 펫 스킨케어 전문 라인 '러빙포(Loving Paw)'과 함께 신제품 8종을 출시한다고 20일 밝혔다.

러빙포는 반려동물이 안심하고 사용할 수 있는 저자극 프리미엄 스킨케어 라인이다. 깨끗한나라는 '사랑이 스며드는 순간'이라는 컨셉으로 반려동물의 민감한 피부와 후각 자극을 최소화해 편안한 그루밍 케어에 도움이 되는 저자극 케어 라인을 개발했다.

신제품은 목욕부터 피모, 덴탈 케어까지 반려동물의 전반적인 그루밍 케어를 아우르는 8종 제품으로 구성됐다. 목욕 및 세정 제품인 ▲칼라민 테라피 샴푸 ▲배리어 앰플 ▲아베나 이어 클리너 3종을 쿠팡에서 오는 26일까지 최대 29% 할인된 가격으로 한정 수량 사전 예약 판매한다. 나아가 보습과 피부 장벽 케어 기능을 강화한 피모 케어 제품인 ▲오트 테라피 샴푸 ▲배리어 크림 ▲컴포트 그루밍 미스트 3종과 구취 감소와 간편한 구강 관리에 도움이 되는 덴탈 케어 제품 ▲딥 클린 효소 치약, 시니어를 위한 ▲7+ 덴탈 스프레이 2종을 연내 순차 출시할 계획이다.

신제품 8종은 후각에 민감한 반려동물을 위해 덴탈 제품을 제외한 전 품목에서 인공 향료를 배제하고, 가려움증 완화와 피부 진정에 도움을 주는 칼라민과 보습 효과가 뛰어난 슈퍼푸드 귀리 등 자연 유래 성분을 적용했다. 또 전 성분을 EWG GREEN 등급으로 구성해 깨끗한나라의 생활용품과 동일한 휴먼 그레이드 기준을 적용했다.

깨끗한나라 관계자는 "위생 중심의 '케어포(Care Paw)' 라인업으로 반려동물 일상 케어의 기반을 마련했다면 '러빙포'는 보다 세분된 케어 니즈와 트렌드를 반영해 개발된 프리미엄 라인"이라며 "앞으로도 깨끗하고 안전한 성분 중심의 제품 개발을 지속해 반려동물의 건강과 행복을 위한 프리미엄 케어 브랜드로 발전해 나가겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr



