가천대, 조기취업형 계약학과 석사과정 신입생 25명 모집

이영규기자

입력2025.10.20 10:05

가천대학교가 입학과 동시에 취업이 가능한 조기 취업형 계약학과 석사과정(전일제) 신입생 25명을 모집한다.


모집 학과는 차세대반도체학과로 차세대반도체설계와 차세대반도체공학 2개 전공 트랙으로 운영된다.

원서 접수는 이달 21일부터 다음 달 4일까지며, 합격자 발표는 다음 달 28일이다.


입학생은 내년 3월에 입학해 3학기(1년 6개월) 만에 석사학위를 취득하게 된다.


가천대는 지난해 교육부의 '조기취업형 계약학과 선도대학(원) 육성사업'에 선정돼 대학원 진학과 조기취업을 동시에 달성할 수 있는 산업연계형 석사과정을 운영하고 있다.

가천대학교

가천대학교

해당 과정은 첨단산업 분야 중소·중견기업의 수요에 맞춘 맞춤형 고급 인재를 양성하는 것을 목표로 한다.


교육과정은 반도체 분야 전문가와 협약기업의 수요를 반영해 실무형 중심으로 설계됐다. 가천대는 현재 반도체 중견기업과 성장 가능성이 높은 중소기업 등과 협약을 체결하고 있으며, 참여 기업 명단은 조기취업형대학원사업단 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.


가천대는 학생들에게 파격적인 장학 혜택도 제공한다. 1·2학기에는 등록금 전액과 월 최대 100만원의 생활비를 지원한다. 3학기에는 협약기업으로부터 급여를 받는 동시에 학비의 50%를 장학금으로 준다.


조기취업형 계약학과 지원서 접수는 진학어플라이(www.jinhakapply.com)를 통해 온라인으로만 진행된다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
