본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

충청

세종시, 준공 30년 넘은 노후주택 '무료 안전점검' 추진

충청취재본부 김기완기자

입력2025.10.20 10:04

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

내달 21일까지 안전점검 신청 접수 받아

세종시, 준공 30년 넘은 노후주택 '무료 안전점검' 추진
AD
원본보기 아이콘

세종시가 준공 30년 이상 지난 소규모 노후주택을 대상으로 안전 점검 신청을 받는다고 20일 밝혔다.


소규모 노후주택은 건축물 관리법 등에 따라 정기점검 대상에서 제외돼 시는 지난 2022년부터 관내 소규모 노후주택에 대한 안전 점검을 실시하고 있다. 점검 대상은 1995년 이전에 준공된 2층 이하, 연면적 500㎡ 규모의 주택이다.

점검 항목은 ▲주택 주요 구조체 균열 및 변형 ▲부등침하 ▲주변 축대·담장·옹벽의 안전상태 등이며, 점검 비용은 무료다. 시는 점검 결과에 따라 보수·보강 등 유지관리가 요구되는 건축물에는 조치사항을 안내, 노후주택 안전관리에 완벽히 할 계획이다.


안전 점검을 희망하는 건축물 소유자나 관리자는 오는 20일부터 내달 21일까지 공공건축 안전사업소 지역건축 안전센터를 방문하거나, 안전 점검 신청 관련 자세한 사항은 공공건축 안전사업소 지역건축 안전센터로 문의하면 된다.


김정호 공공건축 안전사업소장은 "법적 의무 점검 대상에서 제외된 소규모 노후건축물의 안전관리는 사실상 소유주에게만 맡겨져 있어 위험이 높다"며 "점검을 통해 안전관리의 사각지대를 해소하고 안전사고를 예방함으로써 쾌적하고 안전한 주거환경조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.




충청취재본부 김기완 기자 bbkim998@asiae.co.kr

AD

꼭 봐야할 주요뉴스

한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배움이지" 눈부신 전진중인 우한 [규제없는도시, 메가샌드박스]③ 한국선 작은 사고에도 '올스톱'인데…"이게 다 배... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

패스트트랙으로 출국 '최대 5분'…이스탄불공항 가보니

박홍근 "차출설·영입설은 개념없는 접근, 후보 만드는 과정 중요"

안 친한 직장동료 결혼식 축의금 "얼마가 적당하죠?"

"소다 아니라 쏘다예요" 미사일 펑펑 터지는 공군 '쏘다팝' 화제

'李정부 비판' 전한길, 후지산 앞에서 "중국 식민지 될 것" 1인 시위

"너무 과도해" 카톡에 주는 수수료까지 세금 매긴다…기프티콘에 또 웁니다

한은 "WGBI 편입 시 韓에 최대 90조원 투자자금 유입"

새로운 이슈 보기