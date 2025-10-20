[오늘의신상]에이블씨엔씨 '어퓨', 수분감 가득 '워터락 쿠션' 리뉴얼

제형, 사용감, 패키지 디자인 업그레이드

에이블씨엔씨의 화장품 브랜드 어퓨(A'pieu)가 대표 베이스 제품인 '워터락 쿠션'을 리뉴얼한 '워터락 컴포트 베일 쿠션'을 출시한다고 20일 밝혔다.

워터락은 어퓨의 대표 수분 베이스라인으로 피부 속 수분을 잠그듯 오래 유지하는 워터락 기술을 기반으로 한 제품군이다. 워터락 쿠션은 전 세계 누적 판매량 39만개를 돌파한 베스트셀러로, 이번 리뉴얼을 통해 제형·사용감·패키지 디자인이 전면 업그레이드됐다.

새로워진 워터락 컴포트 베일 쿠션은 스킨케어 성분을 강화해 피부를 편안하게 감싸주면서도 하루종일 무너지지 않는 지속력과 밀착감이 특징이다. 초미세 입자 기술로 피부결 사이사이에 균일하게 밀착되며 워터락 수분 코팅 공법으로 수분 증발을 최소화해 촉촉하지만 오래가도록 구현했다.

임상시험기관 스킨메드 시험 결과, 24시간 컬러 지속력과 커버 지속력이 모두 입증됐다. 또한 제품 사용 직후 피부 겉과 속의 수분량은 각각 63%, 11% 증가한 것으로 확인됐다. 여드름성 피부도 안심하고 사용할 수 있는 저자극 포뮬러로 피부 부담을 최소화했다.

패키지는 물방울을 형상화한 디자인으로 새로워졌다. 워터락 라인의 핵심 콘셉트인 '수분을 잠그다'를 시각적으로 표현해 특유의 맑고 청량한 이미지를 담아냈다. 내장된 퍼프는 둥근 면과 함께 모서리 부분이 커팅되어 있어 굴곡진 부분까지 정교하게 커버할 수 있도록 개선됐다. 색상은 퓨어(19호), 쉘(21호), 라떼(23호) 등 총 3종이다.

신제품은 10월 20일부터 11월 2일까지 올리브영에서 먼저 단독 론칭된다. 선론칭 기간 동안 25% 할인 혜택이 제공되며, 구매 고객 전원에게 '과즙팡 글로시 젤리 하이라이터(핑크쉘)'을 증정한다.

하경진 에이블씨엔씨 상품본부 본부장은 "새로운 워터락 쿠션을 시작으로 어퓨의 시그니처 라인인 워터락의 아이덴티티를 한층 강화해 나갈 것"이라며 "앞으로도 어퓨만의 감도를 살린 다양한 메이크업 제품을 순차적으로 선보일 계획이다"고 전했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>