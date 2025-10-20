[특징주]12개 분기 연속 최대 실적 전망…파마리서치, 6%↑

20일 장초반 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 598,000 전일대비 46,000 등락률 +8.33% 거래량 61,359 전일가 552,000 2025.10.20 09:57 기준 관련기사 차익실현 VS 3800 도전…코스피, 눈치보며 숨 고르기3800선 턱밑까지 오른 코스피, 보합으로 마감…반도체·2차전지 강세외국인·기관 동반 매도…코스피, 하락 출발 전 종목 시세 보기 close 가 강세다. 12개 분기 연속 최대 실적 경신이 전망되면서다.

이날 오전 9시38분 기준 파마리서치는 전 거래일 대비 3만7000원(6.70%) 오른 58만9000원에 거래되고 있다.

이는 3분기 견조한 실적이 전망되면서 투심이 몰린 것으로 풀이된다.

이날 김충현 미래에셋증권 연구원은 "3분기 매출은 주력사업인 의료기기 사업 부문의 견조한 성장에 힘입어 전년 대비 59% 증가한 1422억원으로 시장 기대치에 부합한다"면서 "12분기 연속 사상 최대 실적을 경신할 것으로 보인다"고 설명했다.

김 연구원은 "2025년 실적은 견조한 성장에 힘입어 매출 5703억원, 조정 에비따(상각전영업이익, EBITDA) 2539억원, 영업이익 2371억원을 기록할 것으로 예상한다"고 말했다.





이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>