마이리얼트립, 누적 가입자 1000만 명 돌파…월 평균 500만 명 이용

3년 만에 가입자 두 배 성장

항공·숙박·액티비티 등 주요 카테고리 거래 급증

마이리얼트립은 누적 가입자 1000만 명을 돌파했다고 20일 밝혔다.

2012년 가이드 투어 중개 서비스로 출범한 마이리얼트립은 항공·숙박·렌트카·액티비티 등 사업 영역을 확장하며 여행 전 과정을 아우르는 원스톱 플랫폼으로 성장해왔다. 현재 약 150만 개의 여행 상품을 통해 고객에게 폭넓은 선택지와 차별화된 경험을 지원하고 있다.

마이리얼트립은 2022년 누적 가입자 수 500만 명을 기록한 이후 3년 만에 1000만 명을 넘어섰고 동시에 월간 활성 이용자(MAU) 500만 명을 달성했다. 특히 최근 2년간 월 거래액이 꾸준히 증가해 항공 부문은 약 80%, 투어·액티비티와 숙박 부문은 각각 100%, 200% 이상 성장하며 주요 카테고리 전반에서 뚜렷한 상승세를 보였다. 또 지난해 흑자 전환에 성공한 데 이어 올해 7월 월간 거래액 2171억원, 1월부터 8월까지 누적 거래액 1조5000억 원을 달성했다.

마이리얼트립은 전 세계적으로 확산된 K-트렌드 열풍을 발판 삼아 인바운드 서비스를 본격화하고 있다. 지난해 국내 최대 인바운드 플랫폼 '크리에이트립'에 전략적 투자를 단행했으며, 이를 통해 한국을 찾는 외국인 관광객에게 맞춤형 상품과 편리한 예약 환경을 지원해 글로벌 성장세를 이어간다는 방침이다.

이동건 마이리얼트립 대표는 "이번 성과는 고객이 마이리얼트립을 신뢰하고 선택해 준 유의미한 결과"라며 "앞으로도 고객의 여정을 책임지는 '완전한 여행 경험'을 제공해 더욱 혁신적이고 편리한 서비스로 고객 만족도를 높여나가겠다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



