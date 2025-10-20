매년 2000∼3000명씩 안 돌아왔다…캄보디아 간 한국인들 무슨 일이

2021년 113명 → 2024년 3248명

태국·베트남 등 거쳐 우회입국

통계 잡히지 않는 인원도 상당

정부가 캄보디아 스캠(사기) 산업에 종사하는 한국인이 1000명 남짓으로 추정된다고 밝혔으나 실제로는 더 많은 한국인이 연루돼 있을 수 있다는 통계가 나왔다. 범죄조직에 의해 피해를 본 한국인 역시 더 많을 것으로 추정되면서 캄보디아 범죄단지와 연관이 있는 한국인 규모를 정확히 파악해야 한다는 지적이 제기된다.

범죄가담·피해 한국인, 정부 추정치 훨씬 넘을 듯

20일 더불어민주당 박찬대 의원실이 법무부로부터 받은 자료에 따르면 2021년 113명에 불과했던 캄보디아 출국자와 한국 입국자 수의 차이는 2022년 3209명, 2023년 2662명, 2024년 3248명 등 2000∼3000명대로 폭증한 것으로 나타났다. 매년 수천 명이 '미복귀자'로 남은 셈이다. 올해도 8월까지 864명이 돌아오지 않은 것으로 추정된다.

한국에서 캄보디아로 향한 한국인은 2021년 5476명, 2022년 3만5606명, 2023년 8만4378명으로 점차 늘었고 지난해에는 10만820명으로 집계됐다. 같은 기간 캄보디아에서 입국한 한국인은 각각 5363명→3만2397명→8만1716명→9만7572명이다. 올해의 경우 1~8월 6만7609명이 캄보디아로 향했지만 6만6745명만 되돌아왔다.

태국·베트남 등 인접국을 통해 캄보디아로 들어가 돌아오지 않은 경우도 적지 않을 것으로 추정된다. 캄보디아 이민청이 집계한 캄보디아 입국 한국인 수치는 2021년 6074명, 2022년 6만4040명, 2023년 17만171명, 2024년 19만2305명, 2025년 1월~7월 10만6686명을 기록했다. 특정 연도에 따라 우리 통계보다 2배 가까이 많다.

납치·감금·사망도 더 많을 가능성

캄보디아 현지 관계자들 역시 "정부 추산보다 규모가 훨씬 크다"고 입을 모은다. 범죄단지 근무자의 지인 A씨는 연합뉴스에 "한국인이 못해도 2000~3000명 될 것"이라며 "비행기 타고 정직하게 나가는 사람만 있는 게 아니라 중국 등을 거쳐 밀항하는 사람도 있다"고 말했다. 범죄단지에서 일했던 20대 남성 B씨도 "근무하던 단지에만 한국인이 50여명이 있었다"며 "그 중 몇몇은 돈을 벌어서 새로 회사를 차린다고 다른 지역으로 떠나기도 했다"라고 했다.

특히 현지 범죄조직에 감금되는 피해를 입거나 폭행·고문으로 사망한 한국인도 알려진 것을 훨씬 웃돌 가능성이 높다. A씨는 일부 범죄단지는 자체 소각장이 있다며 "국경지대 범죄단지에서는 장기 매매도 이뤄진다. 웬치에서 죽은 한국인이 한두 명이 아닐 것"이라고 주장했다.

전문가들은 피해자 구조를 위해선 '범죄 연계 한국인 규모'를 정확히 파악하는 게 우선이라고 강조한다. 박찬대 의원은 "현지 증언대로라면 아직 드러나지 않은 피해자들이 많이 있는 것 같다"며 "개별 출입국 기록과 영사·경찰 자료를 정부 차원에서 전면 대조해 미복귀자에 대한 재점검이 꼭 필요한 상황"이라고 말했다.





