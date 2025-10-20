“일자리 문 두드려요!”… 양산시, 25개 기업 모여 ‘2025 채용박람회’ 연다

25개 관내 기업 참여… 현장면접·채용상담 진행



28일 오후 2시 30분 양산종합운동장 실내체육관

경남 양산시가 구직자들의 취업 문을 열기 위해 나섰다.

양산시는 오는 10월 28일 오후 2시 30분, 양산종합운동장 체육관에서 '2025년 양산시 채용박람회'를 개최한다.

이번 박람회는 지역 내 구직자에게 맞춤형 취업기회와 다양한 고용정보를 제공하고, 기업에는 우수한 인력을 제공하는 등 일자리 미스매치와 기업의 구인난 해소를 위해 마련됐다.

이날 행사에는 관내 기업 25개 사가 참여해 현장 면접과 채용 상담을 진행할 예정이다. 또 양산상공회의소에서 제작한 관내 기업 홍보영상이 상영되어 지역 기업의 경쟁력과 고용환경을 시민에게 소개하는 시간도 마련된다.

행사장은 현장 면접을 진행하는 채용 면접 부스, 일자리 시책과 각종 취업 정보를 제공하는 취업 지원 부스, 색채심리검사, 면접스킬코칭, 취업타로, 헤어메이크업, 증명사진 촬영·카페 등 부대행사 부스로 다양하게 구성돼 있다.

참가를 희망하는 구직자는 사전신청 없이 신분증, 이력서, 자기소개서, 자격증 사본 등을 지참해 현장 면접에 참여하면 되고, 당일 행사장에서 이력서와 자기소개서를 작성하고 첨삭을 받을 수도 있다.

올해 채용박람회는 양산시와 동원과학기술대학교 혁신지원사업단, 영산대학교 대학일자리플러스센터, 영산대학교 경남라이즈사업, 양산고용복지플러스센터, 양산상공회의소, 양산시 청년센터 청담, 양산노인일자리창출지원센터, 양산여성새로일하기센터, 중장년희망센터 등 다양한 유관기관이 참여해 일자리 상담과 취업정보 제공서비스를 함께 진행한다.

참여 기업과 모집 직종, 급여 등에 대한 상세한 내용은 양산시청 홈페이지(새소식 또는 구인/구직)나 양산일자리센터 홈페이지(공지사항 또는 열린마당)에서 확인이 가능하고 기타 문의사항은 양산시 민생경제과로 문의하면 된다.

양산시 관계자는 "이번 채용박람회가 구직자에게는 실질적인 취업의 기회가 되고, 기업에는 우수 인재를 만나는 계기가 되길 바란다"며 "양산시는 앞으로도 지역 맞춤형 일자리 발굴과 고용지원 정책을 지속적으로 추진해 나가겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>