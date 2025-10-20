양구군, 25일 건강걷기행사 개최…"가을 정취 속 건강 챙기세요"

국민체육센터~박수근교~레포츠공원 약 3㎞ 코스

강원도 양구군은 오는 25일 양구국민체육센터 풋살장에서 건강걷기행사를 개최한다.

이번 행사는 통합건강증진사업과 연계해 건전한 여가문화 조성 및 지역사회 건강증진 분위기 확산을 목표로 마련됐다. 군민들이 가을 정취 속에서 즐겁게 걸으며 건강의 소중함을 느낄 수 있도록 진행된다.

행사 당일 오전 8시 30분부터는 국민체육센터 풋살장에서 식전 공연과 걷기 코스 안내, 준비운동이 진행된 뒤 오전 9시 30분부터 본격적인 걷기행사가 시작된다.

걷기 코스는 양구국민체육센터 풋살장(출발) → 비봉교→ 서천수변길 → 박수근교 →삼색버드나무길 → 레포츠공원 → 국민체육센터 복귀 구간으로, 약 3㎞ 거리다. 남녀노소 누구나 참여할 수 있으며, 완주자에게는 소정의 홍보 물품이 제공된다.

조인숙 건강증진과장은 "이번 걷기행사가 군민들이 서로 소통하고 웃으며 건강을 챙길 수 있는 뜻깊은 시간이 되길 바란다"며"양구군은 앞으로도 생활 속 건강실천 문화를 확산시켜 누구나 건강하고 활기찬 삶을 누릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 전했다.

한편, 양구군은 모바일 걷기 앱 '워크온(Walk On)', 아토피·천식 안심학교 운영, 금연·절주 캠페인, 심뇌혈관 질환 예방 프로그램 등 군민의 건강 수준 향상과 생활습관 개선을 위한 통합건강증진사업을 꾸준히 추진하고 있다.





