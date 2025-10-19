구자열 LS 의장, 日 와세다대 명예 법학박사 학위 수여

사회 전반에 탁월한 공로 남긴 인물에 수여

구자열 "사명감 갖고 양국 발전·교류 노력"

구자열 LS그룹 이사회 의장이 일본 와세다대로부터 명예 법학박사 학위를 받았다.

19일 LS에 따르면 전날 일본 도교에 위치한 와세다대 아이즈야이치기념박물관에서 열린 '명예 법학박사 학위 수여식'에 다나카 아이지 총장 등 와세다대 관계자와 김동원 고려대 총장, 김윤 한일경제협회 회장, 한국무역협회 및 LS그룹 임직원, 구 의장 가족 등 70여명이 참석했다.

구자열 LS그룹 이사회 의장이 일본 와세다대로부터 명예 법학박사 학위를 받았다. LS AD 원본보기 아이콘

와세다대는 구 의장이 한국무역협회장과 세토포럼(Seoul-Tokyo Forum) 이사 등 민간 외교관으로서 한일 경제 협력 증진에 크게 이바지했고, 제33대 고려대 교우회장·발전위원장 등을 맡아 양교 간 국제 교류 확대에 기여한 점을 높이 평가해 이번 명예 학위를 수여한다고 밝혔다.

이 학위는 기업 경영은 물론, 사회 전반에 탁월한 공로를 남긴 인물에 수여되는 명예로 평가된다. 특히 양국의 명문 사학으로 꼽히는 고려대와 와세다대가 오랜 기간 자매결연으로 협력을 이어온 만큼, 고려대 동문인 구 의장의 명예 법학박사 학위 수여에 의미가 더해진다는 평가다.

구자열 LS그룹 이사회 의장이 일본 와세다대로부터 명예 법학박사 학위를 받았다. LS 원본보기 아이콘

다나카 아이지 총장은 "LS그룹을 전세계 25개국 100여곳에 현지 법인을 둔 글로벌 기업으로 성장시키며 한국 산업의 국제 경쟁력 강화에 크게 기여했다"며 "민간과 정부의 가교 역할을 도맡아 일본 정재계와도 지속적인 소통으로 한일 경제 협력에 현저한 성과를 남겼다"고 말했다.

구 회장은 답사에서 "명예박사 학위를 수여받은 건 양교의 신뢰와 교류를 상징하는 매우 뜻깊은 일이며, 나아가 한일 양국의 모범적인 리더가 돼 달라는 기대가 담긴 것이라 생각한다"며 "앞으로도 더 큰 사명감을 가지고 양국의 활발한 교류와 발전을 위해 더욱 노력하겠다"고 했다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>