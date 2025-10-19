본문 바로가기
현대百, AI 쇼핑 도우미 '헤이디' 공식 출시

박재현기자

입력2025.10.19 10:25

내외국인 통합 버전 정식 론칭
선물 추천 등 기능 업그레이드

현대백화점은 고객 맞춤형 오프라인 쇼핑을 제안하는 인공지능(AI) 쇼핑 어시스턴트(도우미) '헤이디(HEYDI)'를 내국인에게도 적용한다고 19일 밝혔다. 지난 7월 외국인 전용으로 먼저 선보인 뒤 3개월 만이다.

현대백화점의 인공지능(AI) 쇼핑 어시스턴트 '헤이디'가 고객 요청에 따라 맞춤형으로 브랜드를 추천하고 있는 모습. 현대백화점 제공

내외국인 통합 버전 헤이디는 전국 현대백화점·아울렛과 공식 홈페이지, 모바일 앱에서 이용할 수 있다. 오프라인 점포에 부착돼 있는 QR코드를 스캔하거나 홈페이지와 앱 내 헤이디 메뉴를 클릭하면 접속할 수 있다.


고객은 방문 점포를 선택한 뒤 원하는 쇼핑 경험에 대해 헤이디와 대화를 나누며 쇼핑 코스를 설계할 수 있다.

실제 외국인 고객을 대상으로 헤이디를 운영한 결과, 월평균 헤이디 이용 건수는 9000건으로 전체 외국인 구매고객 중 약 2.5%가 헤이디를 이용한 것으로 집계됐다. 특히 선물, 팝업, 식당에 관한 문의가 많은 것으로 나타났다. 이외에도 '더 여유롭게 즐기는 방법', '더 알차게 구경하는 법'과 같이 전반적인 코스 설계를 부탁하는 의도의 질문이 두드러졌다.


통합 버전 헤이디에서는 헤이디가 추천한 브랜드 옆에 표시되는 선물 모양 아이콘을 누르면 더현대닷컴에서 즉시 주문할 수 있다.


현대백화점 관계자는 "헤이디는 주로 온라인 쇼핑몰에서 상품 검색과 추천을 돕는 AI 기술을 오프라인 쇼핑 공간에 접목한 백화점 업계 첫 사례로, 개인화된 리테일 경험을 원하는 고객들에게 새로운 대안이 될 것"이라고 말했다.




박재현 기자 now@asiae.co.kr
