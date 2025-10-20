25년 만에 '대목장' 보유자 세 명 나왔다…궁궐·사찰 복원 이끈 장인들

김영성·이광복·조재량 씨 인정

"전통 목조 건축 전승에 활력"

국가무형유산 대목장 보유자 김영성 씨

궁궐과 사찰, 군영시설 등 우리 전통 건축의 맥을 이어온 장인 세 명이 새 국가무형유산 보유자로 이름을 올렸다.

국가유산청은 국가무형유산 '대목장(大木匠)' 보유자로 김영성·이광복·조재량 씨를 각각 인정했다고 20일 밝혔다. 대목장 분야에서 보유자가 나오기는 2000년 이후 25년 만이다.

대목장은 단순히 나무를 다듬는 목수가 아니라 건축 설계부터 감리, 시공까지 전체 과정을 책임지는 장인이다. 가구나 창호를 제작하는 소목장과 구분되며, 전통적으로 건축 현장의 최고 책임자인 '도편수(都片手)'로 불렸다.

국가무형유산 대목장 보유자 이광복 씨

김영성 씨는 1977년 고(故) 고택영(1918~2004) 보유자에게서 기술을 배우기 시작해 반세기 가까이 전통 목조 건축의 길을 걸어왔다. 1997년 이수자로 인정받은 뒤 2000년에는 전승교육사, 2021년에는 전남도 무형유산 보유자로 지정됐다. 전통 도구와 기법을 보존하며 후학 양성에 힘써왔다.

이광복 씨는 고(故) 조희환(1944~2002)·신영훈(1936~2020) 씨에게 대목장 기술을 전수받은 뒤 20년 넘게 도편수로 활동했다. 특히 전국 사찰의 보수·신축 과정에서 중심적인 역할을 해왔다.

국가무형유산 대목장 보유자 조재량 씨

조재량 씨는 1996년 신응수 전(前) 대목장 보유자에게 기술을 배우고 2006년 이수자로 인정받았다. 이후 최원식, 조원재, 이광규, 신응수의 명맥을 이어 도편수로서 '궁궐 건축 기문(技門)'의 전통을 지켜왔다.

기문은 기술의 전승을 통해 한 가문이 형성된다는 뜻으로, 대목장은 전승 체계가 엄격한 분야로 알려져 있다. 신응수 전 보유자는 국내 주요 국가유산 복원 공사를 이끌었던 장인이지만, 광화문 복원 논란으로 2022년 보유자 자격이 박탈됐다.

국가무형유산 악기장 명예보유자 김영열 씨

한편 국가유산청은 악기장(樂器匠) 전승교육사인 김영렬 씨를 명예보유자로 인정했다. 악기장은 전통 음악에 쓰이는 악기를 제작하는 장인을 뜻한다. 김 씨는 2004년 전승교육사로 지정된 이후 20년 넘게 현악기 제작 기술을 가르쳤다. 최근까지도 전승 활동에 헌신했지만, 건강 악화로 현장을 떠나게 됐다.





이종길 기자



