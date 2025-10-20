경주서 신라 最古 금동관 출토…"장수 무덤에 마갑·투구 완전체"

황남동 1호 목곽묘서 남성 인골·순장자 발견

"신라 중장기병 연구 핵심 자료" 27일부터 공개

APEC 앞두고 첨성대 외벽에서 미디어 파사드

경주 황남동 120호분 적석목곽분(돌무지덧널무덤) 밑에서 신라 장수의 무덤으로 추정되는 목곽묘(덧널무덤)와 갑옷, 투구, 금동관 일부, 무덤 주인으로 보이는 남성 인골, 시종으로 추정되는 인골 등이 한꺼번에 발굴됐다. 신라 고분의 형식 변화와 당시 사회·군사 체계를 밝힐 중요한 단서로 평가된다.

국가유산청은 경주시와 함께 신라 왕경 핵심 유적 복원 정비사업으로 진행한 발굴조사에서 적석목곽분에 앞서 조성된 목곽묘를 확인했다고 20일 밝혔다. 발견한 무덤은 '경주 황남동 1호 목곽묘'로 명명했다.

목곽묘 내부에서는 신라에서 가장 오래됐다고 추정되는 금동관 일부가 출토됐다. 국가유산청 관계자는 "신라 지배층의 금속 공예 기술 실체를 밝혀낼 중요한 자료"라고 평가했다.

사람과 말의 갑옷과 투구는 거의 완전한 형태로 발견됐다. 특히 경주 쪽샘지구 C10호분에 이어 두 번째로 나온 마갑(馬甲·말의 갑옷)은 5세기 전후 신라의 중장기병 실체와 강력한 군사력을 입증하는 귀중한 유물로 주목받는다.

무덤은 주곽(主槨)과 부곽(副槨)으로 구분됐다. 주곽에서는 대도(大刀)를 장착한 남성 인골이 발견돼 무덤 주인이 신라 장수였음을 알 수 있었다. 치아 분석 결과, 나이는 30세 전후였다고 추정된다. 부곽에서는 각종 부장품과 함께 순장된 인골 한 구가 확인됐다. 장수를 보좌하던 시종으로 보인다. 국가유산청 관계자는 "당시 신라의 위계질서와 권력 구조를 엿볼 수 있다"고 말했다.

이번 발굴은 단순히 새로운 무덤을 발견했다는 의미를 넘어, 신라의 무덤 양식이 목곽묘에서 적석목곽분으로 변화하는 과정을 보여주는 전환기적 사례로 평가된다. 특히 출토된 갑옷·투구 일체는 쪽샘 C10호분과 함께 신라 중장기병 연구의 핵심 자료로 자리할 전망이다.

국가유산청은 발굴성과를 '2025년 APEC 정상회의' 기간에 맞춰 국민과 외국인 방문객들에게 공개한다. 오는 27일부터 다음 달 1일까지 발굴 현장을 개방하고, 국립경주문화유산연구소 신라월성연구센터에서 주요 출토 유물을 전시한다.

한편 국가유산청과 경주시는 APEC을 앞두고 신라 천문학의 상징인 첨성대 외벽에서 미디어 파사드를 선보인다. 이날 오후 6시 30분 점등식을 시작으로 다음 달 1일까지 매일 상영한다. 단순 조명이 아닌 프로젝션 매핑 기술을 활용해 첨성대 전체를 거대한 스크린으로 구현한다. 은하수와 유성우, 혜성이 쏟아지는 장면과 함께 천상열차분야지도(天象列次分野之圖) 별자리, 사신도 속 청룡·백호·주작·현무 등을 등장시켜 한국 천문학의 역사와 신화를 보여준다.

통일신라 정원문화의 정수로 꼽히는 '경주 구황동 원지'도 야간 경관조명을 더한 '빛의 정원'으로 새롭게 단장한다. 다음 달 1일까지 매일 오후 6시부터 9시까지 조명을 점등해 화려한 야경을 선사한다. 경주 구황동 원지는 7~8세기 신라 지배층의 정원문화를 보여주는 유적으로, 원지(蓮池), 인공섬, 석축 등 당시의 정원 구조가 잘 남아 있다.





