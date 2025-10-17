본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

천년도시 경주 물들일 '천연염색문화축제' 열린다…경주APEC 개최 기념

영남취재본부 구대선기자

입력2025.10.17 19:48

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

전통과 자연의 아름다움을 담은 '2025 천연염색문화축제'가 오는 19일, 경주엑스포대공원 백결공연장 및 화랑광장 일대에서 열린다.


올해로 4회째를 맞는 이번 축제는 2025 APEC 정상회의 경주 개최를 기념해 '천연염색, 천년도시를 물들이다'라는 주제로 진행된다.

천연염색문화축제 포스터

천연염색문화축제 포스터

AD
원본보기 아이콘

행사 현장에서는 패션쇼 '나도 천연염색 디자이너', 이경숙 국악예술단의 전통공연, 천연염색 작품 전시 등 다채로운 프로그램이 펼쳐진다.

자연의 빛으로 물든 전통 소재와 현대적 감각이 어우러져, 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 체험형 축제로 꾸며질 예정이다.


이번 축제는 경주엑스포대공원과 (사)한국천연염색지도사협회가 함께하며, 자연과 함께하는 지속가능한 문화의 가치 확산과 대한민국 전통문화의 아름다움을 세계에 알리는 축제로 자리매김할 전망이다.


축제에 참여한 김영숙 조직위원장은 "천연염색과 섬유, 패션 등 다양한 분야가 함께 어우러져 관람객들에게 전통의 멋과 자연의 아름다움을 전할 것"이라고 전했다.

경북문화관광공사 김남일 사장은 "천년의 역사를 품은 경주에서 자연과 전통, 현대가 조화를 이루는 이번 축제를 통해 K-천연염색이 세계로 뻗어나가는 계기가 되길 바란다"며 "공사도 전통문화의 지속가능한 발전을 위해 적극 지원하겠다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"그 비행기 타지 마세요"…캄보디아행 10대 막은 항공사 직원 "그 비행기 타지 마세요"…캄보디아행 10대 막은 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"한국 화장품 공짜래" 日 여성들 무료 자판기로 '우르르'

"월급 200 고졸 주제에 감히"…신혼여행 간 신부, 숙박업소 직원에 막말

"절대 못 잡죠" 조롱글까지…인천 고교 폭발물 협박범 추적 난항

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

캄보디아, 가이드만 믿으면 된다?…정부 경고에도 여행사는 '안내 없음'

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기