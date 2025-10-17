'로컬'이 곧 글로컬 창업… 동명대, 로컬&글로컬 창업사례 특강

지역 기반 창업서 글로벌 확장까지

로컬 창업이 곧 글로컬 창업? 성공한 창업 경험이 캠퍼스 강단에 올랐다.

동명대학교는 지난 14일 로컬 창업에 관심있는 재학생들을 대상으로 '로컬&글로컬 창업 사례 특강'을 열었다.

이번 특강에 성공적인 창업을 이끈 2명의 전문가가 강연자로 참여해 지역 기반 창업부터 글로벌 시장 진출까지의 실제 사례를 공유했다.

첫번째 강연자로 나선 김호연 ㈜프론티어식품 대표는 '경쟁에서 살아남는 브랜드, 팬덤을 만드는 브랜딩의 힘'을 주제로 강연을 진행했다.

김 대표는 "브랜딩은 찾는 것이 아니라 만들어내는 것"이라며 "내가 하고 싶은 일, 잘할 수 있는 일, 그리고 시장이 필요로 하는 일인가를 먼저 물어야 한다"고 조언했다.

이어 나해리 ㈜나누기월드 대표는 '작은 씨앗에서 글로벌 나무로, 지역 기반 스타트업 세계를 품다'를 주제로 강연을 펼쳤다. 나 대표는 "의도만으로 사회문제를 해결할 수 있는가?"라는 질문을 던지며 사회적 약자를 보호하고 산업 구조를 개선하기 위해 창업을 결심하게 된 과정을 전했다.

특강에 참여한 한 학생은 "창업과 혁신을 실천한 대표들의 이야기를 들으며 큰 감동을 받았다"며 "지역사회에서 변화를 만들어가는 혁신가로 성장하고 싶다"고 말했다.

노성여 창업학과 교수는 "이번 특강을 통해 학생들이 얻은 통찰과 사례를 바탕으로 혁신적인 아이디어를 구체화하고 사회적 책임을 실천하는 리더로 성장하길 바란다"고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자



