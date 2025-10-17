본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

기독교·불교·천주교 함께 모여 바자회…18일 서울 성북동서 열려

김민진기자

입력2025.10.17 10:22

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

수익금 전액 지역 청소년 장학금 기부

서울 성북구 성북동 일대에서 오는 18일 오전 9시부터 오후 5시까지 ‘제14회 3종교 사랑나눔 연합바자회’가 열린다.


올해 바자회는 성북동주민센터 건너편부터 홍대부고 입구까지 약 400m 구간을 차 없는 거리로 운영하며, 60여 개의 부스가 참여해 다양한 먹거리와 체험, 의류·생활용품·특산품 판매 등 풍성한 프로그램을 선보인다.

지난해 3종교 연합바자회 행사 모습. 성북구 제공.

지난해 3종교 연합바자회 행사 모습. 성북구 제공.

AD
원본보기 아이콘

이번 행사를 주관하는 성북동성당은 설립 50주년을 맞아 더 큰 의미를 더했다. 이날 오후 1시부터 3시까지는 ‘제3회 성북동 3종교 음악회’가 함께 열려 팝페라, 성악, 첼로 연주, 대중가수 공연 등 종교와 세대를 아우르는 다채로운 무대가 마련된다.

‘3종교 연합바자회’는 2008년 덕수교회 손인웅 원로목사의 제안으로 시작됐으며, 이후 길상사(덕조 주지스님), 덕수교회(김만준 담임목사), 성북동성당(김형목 요셉 주임신부) 등 세 종교 단체가 해마다 주관을 번갈아 맡아 14년째 이어오고 있다.


행사는 “종교는 달라도 사랑으로 하나 되어 이웃을 섬기자”는 취지 아래 진행되며, 수익금 전액은 지역 청소년을 위한 ‘사랑나눔 장학금’으로 전달된다.


이승로 성북구청장은 “성북동은 사찰과 성당, 교회가 나란히 자리하며 오래전부터 종교 간 교류와 상호 방문을 이어온 화합의 상징 같은 지역”이라며 “이번 바자회가 종교의 벽을 넘어 이웃과 사랑을 나누는 진정한 축제가 되길 바란다”라고 말했다.




김민진 기자 enter@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토 "중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

우주 결혼식은 '미션 임파서블'?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 결별

"캄보디아 '범죄 배후' 의심 프린스그룹, 서울 도심서 사무실 운영"

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

"대중들 개돼지라 금방 잊을 것" 韓 정부 난리에 캄보디아 모집책 '코웃음'

"투기 잡다가 무주택까지 잡네"…강북구 주담대, 마·성·광보다 줄었다

삼성, '투자하는 바이오'로 체질 대전환

새로운 이슈 보기