본문 바로가기
Dim영역
증권
여성포럼
지식포켓
AK라디오

시황

코스닥, 2.70P 내린 862.71 출발(0.31%↓)

이승진기자

입력2025.10.17 09:02

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄




이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토 "중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토

추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글

우주 결혼식은 '미션 임파서블'?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 결별

"금융 위기·국가 부도 위기에도 안팔아" 금값 급등에 웃는 '3위 보유국'

비행기 화물칸 탔다가 사라진 반려견 …항공사 배상 책임은?

"투기 잡다가 무주택까지 잡네"…강북구 주담대, 마·성·광보다 줄었다

K-방산 한눈에… '서울 ADEX 2025' 오늘 개막

새로운 이슈 보기