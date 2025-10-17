이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>
코스피, 15.61P 내린 3732.76 출발(0.42%↓)
2025년 10월 17일(금)
[속보]삼성물산·삼성전자, 美 암 조기진단 기업 그레일에 1.1억달러 투자
"한국이라 가능" 버스기사 친절에 눈물 흘린 日여성 영상 화제
"중국인 관광객, 한국서 운전 가능하게 한다"…조건부 허용 검토
"캄보디아 위험? X이나 먹어라"…승리, 韓 국민 감금 조직 계열사 영상 재조명
'관리부실 이럴수가'…국민연금, 5년간 1000억 넘게 잘못 지급했다
"尹 한남동 관저에 일본식 다다미방·히노키탕 설치" 공사업체 실토
추석때 사 입히고 끝나면 환불…"쿠팡이 한복 대여 숍이냐" 내부서도 부글부글
우주 결혼식은 '미션 임파서블'?…톰 크루즈, 26세 연하 연인과 결별
"금융 위기·국가 부도 위기에도 안팔아" 금값 급등에 웃는 '3위 보유국'
비행기 화물칸 탔다가 사라진 반려견 …항공사 배상 책임은?
"투기 잡다가 무주택까지 잡네"…강북구 주담대, 마·성·광보다 줄었다