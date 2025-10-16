강원도, 대중교통 친절서비스왕 12명 선정

27년 전통 전국 최초 시상식…1999년부터 누적 537명 수상

교통문화지수 평가 도 전국 5위·원주 전국 1위…교통문화 향상 위해 지속 지원

강원특별자치도(도지사 김진태)는 16일 원주 인터불고 호텔에서 대중교통 친절서비스왕 시상식을 개최했다고 밝혔다.

김진태 강원특별자치도지사가 16일 원주 인터불고 호텔에서 대중교통 친절서비스왕 시상식을 개최한 후 수상자들과 기념촬영을 하고 있다. 강원특별자치도 제공 AD 원본보기 아이콘

이날 행사에는 김진태 도지사를 비롯해 유공 운수종사자와 교통관계자 등이 참석했으며, 도민과 관광객에게 모범적인 교통서비스를 제공해온 운수종사자 12명이 대중교통 친절서비스왕으로 선정됐다.

'대중교통 친절서비스왕'은 지역 교통현장에서 도민의 발 역할을 하며 친절과 봉사정신을 실천해온 운수종사자의 노고를 격려하기 위해 1999년부터 시행되어 올해로 27회를 맞았다. 이 상은 지금까지 총 537명의 수상자를 배출하며 도내 교통분야 종사자들에게 가장 명예로운 상으로 자리매김하고 있다.

올해는 도내 1만311명의 운수종사자를 대상으로 시장·군수 및 교통관련 민간단체의 추천을 받아 15명의 후보자를 선정하고, 서면조사와 현지실사, 교통위원회 심의를 거쳐 법인택시 운수종사자 등 최종 12명을 선발했다. 이들에게는 도지사 표창과 함께 친절서비스왕 상패가 수여됐다.

한편, 시상식에 이어 도내 교통안전 기관 담당자들의 역량강화 워크숍도 함께 열려 교통안전 정책 공유 및 서비스 품질 향상을 위한 논의의 장이 마련됐다.

김진태 도지사는 "1999년, 지금으로부터 26년 전 대한민국에서 처음으로 시작된 시상식"이라며 "오늘 수상하신 12분은 도내 대중교통 종사자 1만여 명 가운데 단 0.1%의 확률로 선정된 만큼 더욱 뜻깊다"고 말했다.

이어 "최근 교통문화지수 평가에서 강원도가 전국 5위, 그중에서도 원주시가 전국 1위를 차지했다"며 "앞으로도 교통문화와 친절서비스 향상을 위해 지속적으로 지원해 나가겠다"고 밝혔다.





원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



