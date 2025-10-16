본문 바로가기
Dim영역
전국
여성포럼
지식포켓
AK라디오

호남

광주 서구, 서창억새축제 행사장 위생점검

호남취재본부 신동호기자

입력2025.10.16 14:25

시계아이콘00분 36초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

냉장·냉동식품 보관 온도 준수 여부 등

광주 서구는 16일 서창억새축제가 열리는 영산강변 일원에서 축제 행사장 내 한시적 운영 음식점과 푸드트럭 등을 대상으로 위생 점검을 실시했다고 밝혔다.

광주 서구가 16일 서창억새축제 행사장에서 내 한시적 운영 음식점과 푸드트럭 등을 대상으로 위생 점검을 실시했다. 광주 서구 제공

광주 서구가 16일 서창억새축제 행사장에서 내 한시적 운영 음식점과 푸드트럭 등을 대상으로 위생 점검을 실시했다. 광주 서구 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 점검에서는 ▲영업자 및 종업원 건강진단 여부 ▲소비기한 경과제품 조리·판매 목적 사용·보관 여부 ▲조리장 등 위생관리 상태 ▲냉장·냉동식품 보관 온도 준수 여부 ▲식품의 위생적 취급 여부 등을 중점적으로 확인했다.


특히 억새 축제장에서 소믈리에와 함께 즐기는 가을 미각 체험 프로그램 'SG 다이닝'을 비롯해 서창억새주막 등을 점검해 시민들에게 건강하고 안전한 먹거리 콘텐츠를 제공할 계획이다.

구는 식중독 예방 홍보물을 배포하며 축제장 내 식음료의 철저한 위생관리 당부와 함께 ▲흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기 ▲보관온도 지키기(냉장 5℃ 이하, 냉동 -18℃ 이하) ▲식재료·조리기구 세척·소독하기 등 예방 수칙 준수를 강조했다.


박채영 보건위생과장은 "많은 방문객이 찾는 축제인 만큼 위생적인 먹거리 환경 조성을 위해 최선을 다하고 있다"며 "영업자와 시민들께서도 식중독 예방 수칙을 철저히 지켜 건강한 축제 문화를 함께 만들어주시길 바란다"고 말했다.


한편, 제10회 광주서창억새축제는 오는 19일까지 4일간 영산강변(극락교~서창교, 나눔누리숲 일대)에서 진행되며 ▲나눔누리 노을530 ▲사운드스케이프 체험 ▲SG다이닝 ▲멍때리기대회 ▲뚜벅뚜벅억새탐험대 등 오감을 자극하는 다채로운 프로그램이 진행될 예정이다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

캄보디아, 가이드 따라가면 괜찮다?…정부 경고에도 여행사들은 '흐린 눈' 캄보디아, 가이드 따라가면 괜찮다?…정부 경고에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

손안의 AI슈퍼컴‥젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

KT 불법 기지국 20여개 추가 발견…피해 규모 확대될 듯

새로운 이슈 보기