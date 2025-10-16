본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

사건사고

"하나님 기업 통해 부자로"…검찰, 사이비교주에 중형 구형

이은서기자

입력2025.10.16 13:58

시계아이콘00분 29초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

영생을 약속한다는 빌미로 불법 다단계판매 조직을 만들어 신도 수백명에게 수십억을 빼앗은 사이비 종교 교주들이 중형을 구형받았다.

"하나님 기업 통해 부자로"…검찰, 사이비교주에 중형 구형
AD
원본보기 아이콘

검찰은 16일 서울남부지법 형사14단독 김길호 판사 심리로 열린 결심공판에서 사기 등의 혐의로 기소된 공동교주 A씨와 B씨에게 각각 징역 7년과 징역 9년을 선고해달라고 재판부에 요청했다.


검찰은 "A씨는 B씨와 함께 공동 교주 역할을 수행하며 다단계 조직을 통해 상당한 범죄 수익을 취득했고, B씨는 사업의 주요 아이디어, 방향을 결정했다"고 구형 이유를 설명했다.

검찰에 따르면 이들은 2016년부터 올해 3월께까지 신도들을 무등록 다단계판매 업체의 판매원으로 가입시키고 이 중 500여명에게서 대리점 가입비 등을 명목으로 약 31억원을 가로챈 혐의를 받는다.


A씨 등은 2013년께부터 "각자가 세계 모든 종교의 주인공인 '하늘 아버지'와 '하늘 어머니','하나님의 맏아들'로 현존하는 삼위일체"라며 서울과 인천 등지에서 노인과 빈곤층을 대상으로 포교 활동을 펼쳤다. 이들은 영생과 부활을 약속하고 '하나님 기업'을 통해 부자로 만들어주겠다고 현혹하며 신도 1800여명을 모은 것으로 조사됐다.




이은서 기자 libro@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

캄보디아, 가이드 따라가면 괜찮다?…정부 경고에도 여행사들은 '흐린 눈' 캄보디아, 가이드 따라가면 괜찮다?…정부 경고에... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"설마 내 일본여행 때도? 취소해야 하나" 공포…잇따른 강진, 심상치 않다

로보락 왕좌 '흔들'…드리미·에코백스, 한국서 ‘中 로봇청소기 전쟁’

무개념 캠핑? 양양 전기차 충전소에 텐트 치고 반려견 산책까지

취미 즐기다 '인생역전'…500년 전 英 튜더왕가 목걸이 가치는 얼마길래

"이게 진짜 만원?"…지역축제 '닭강정' 바가지 논란

손안의 AI슈퍼컴‥젠슨황이 머스크·올트먼에게 들고갔다

KT 불법 기지국 20여개 추가 발견…피해 규모 확대될 듯

새로운 이슈 보기